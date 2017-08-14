Проезд в хабаровском муниципальном транспорте в вечернее время повысится. С завтрашнего дня припозднившимся хабаровчанам придется покупать билет на автобус, трамвай или троллейбус дороже. С 20 часов пассажиры станут оплачивать так называемый «вечерний тариф». Он составит 30 рублей с человека. «Тариф установлен решением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Оно принято еще в 2016 году. Постановлением администрации города установлен вечерний график движения. С 20 часов у нас идет резкое снижение пассажиропотока. Автотранспортные предприятия вынуждены работать в убыток», — рассказал начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.

Данная мера касается всех видов муниципального общественного транспорта, в том числе электрического. Постановление администрации города, устанавливающее вечерний график движения общественного транспорта по муниципальным маршрутам, вступит в силу с 15 августа, когда оно будет опубликовано в газете «Хабаровские вести».