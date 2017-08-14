Дорога, ведущая к поселку Кукан, открыта для проезда

С поселком Кукан в Хабаровском районе восстановлено транспортное сообщение. Дорожные службы отремонтировали все участки, поврежденные дождевыми паводками. Об этом сообщили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края.

За прошедшие два дня на 21 км, где после дождей трассу пересекал мощный поток воды, строители установили двенадцатиметровый однопролетный мост. На 35 км в дорогу вмонтировали три водопропускные трубы, что позволило сделать ее отсыпку. После этого ремонтники смогли продвинуться в сторону Биробиджана и восстановить еще несколько поврежденных мест. В конце работ они проверили всю трассу тяжелой техникой. Теперь она полностью открыта для движения легковых автомобилей (до 3,5 тонн). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В самом поселке Кукан ситуация стабильная. В населенном пункте созданы запасы продуктов, медикаментов. Группировка сотрудников краевого поисково-спасательного отряда, прибывшая в поселение на прошлой неделе, продолжает следить за безопасностью людей. Для обеспечения жизнедеятельности в поселке также создан резерв энергоресурсов. Краевые власти помогли доставить в поселение10 тонн дизельного топлива.

Напомним, что нештатная ситуация в Кукане возникла 5 августа после проливных дождей. Мощные ливневые потоки размыли сразу несколько участков единственной местной трассы, по которой можно выехать на федеральную автомагистраль и добраться до других населенных пунктов.

Ситуация в поселке Кукан пока будет находиться на контроле в Правительстве края.