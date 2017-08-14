Регионы получат господдержку на развитие городской среды в 2018 году

В Минстрое России разработан проект постановления Правительства РФ о распределении субсидий из федерального бюджета регионам в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства пойдут на благоустройство в 2018 году общественных пространств и дворов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Министр отметил, что при расчетах будут учитываться количество жителей, число многоквартирных домов, включенных в региональные программы капремонта, предельный уровень софинансирования и прочие факторы. Документ даст регионам возможность понять, какую сумму в местных бюджетах им нужно предусмотреть и подтвердить, готовы ли они взять на себя финансовые обязательства.

«В следующем году регионы сами смогут решать, на что потратить выделенные суммы. Это принципиально новое условие. Где-то больше дворов нуждаются в благоустройстве, где-то людям захочется обустроить знаковые для муниципалитета объекты», — отметил Михаил Мень.

При этом, в ближайшие 5 лет муниципалитеты должны будут привести в порядок все дворовые территории, которые определят жители. Параллельно с этой работой, регионы готовят пятилетние программы благоустройства.

«Эти программы также будут проходить общественные обсуждения. Ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей. Проект должен обязательно продолжаться в последующие годы», — подчеркнул Михаил Мень.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин в рамках недавнего совещания по вопросам местного самоуправления поручил выделить на проект «Формирование комфортной городской среды» необходимые средства. Решение будет утверждено законом о бюджете в конце текущего года.