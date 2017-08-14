Более пяти тысяч человек посетили Международный фестиваль корейской культуры

Вчера в Хабаровске завершился ежегодный традиционный фестиваль корейской культуры. Мероприятие приурочено к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова советскими войсками. Познакомиться с искусством, традициями и кухней Южной Кореи в течение двух дней смогли более пяти тысяч жителей краевой столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам организаторов, в этом году фестиваль стал самым представительным. Более 70 иностранных гостей посетили в эти выходные краевую столицу. Среди них коллективы классического народного танца и музыки. Они представили творческие номера в первый день мероприятия на сцене Краевого музыкального театра. В репертуаре артистов чередовались выступления с элементами традиционной и современной корейской культуры. Перед началом концерта гости могли ознакомиться с экспозициями исторической выставки.

Основные культурные и спортивные мероприятия фестиваля прошли во второй день. Площадки участников развернулись на запасном поле стадиона имени Ленина. Здесь для гостей были запланированы конкурсы национальной кухни и национальной одежды, фестиваль кимчи, концертные номера корейских ансамблей. Для самых отважных проходили поединки в национальной борьбе «Сирым», состязание по разбиванию дощечек, зрелищные показательные выступления по тхэквондо. Параллельно проходили различные мастер-классы и другие тематические площадки для всех возрастов. Каждый желающий могг поучаствовать в розыгрыше лотереи. Главным призом был билет «Хабаровск – Сеул – Пхукет – Сеул – Хабаровск» от Asiana Airlines).

«Проведение подобных международных фестивалей уже стало доброй традицией. Жители края могут познакомиться с особенностями культуры соседних дружественных стран Азии, узнать об уникальных особенностях древнейших цивилизаций. Такие мероприятия направлены на дальнейшее укрепление отношений между народами», — отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Напомним, традиционный Международный фестиваль корейской культуры проходит в Хабаровске уже тринадцатый год подряд. За это время он стал популярным среди хабаровчан. Мероприятие организуется Ассоциацией корейских организаций Дальнего Востока и Сибири и проводится при поддержке Правительства Хабаровского края.