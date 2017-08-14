Хабаровчане победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Династия Колесниченко из Хабаровска признана победителем всероссийского конкурса «Семья года». Супруги вместе с детьми и родственниками вышли в лидеры номинации «Семья — хранитель традиций». За почетное звание боролись более 70 претендентов из разных уголков страны. В итоге в финал вышли 18 семей, в числе которых оказались и хабаровчане. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Четыре поколения семьи Колесниченко связаны с военной службой, которая стала для них не просто профессией, а судьбой. Младший представитель династии Максим Колесниченко, закончив Новосибирское высшее командное училище Минобороны РФ, сейчас несет боевую вахту в звании капитан-лейтенанта. Муж его родной сестры Вадим Хмель на военной службе с 1994 года, в звании майора принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченкой Республики, Дагестана, Северной Осетии.

Глава семьи Виктор Колесниченко после Ташкентского Высшего общевойскового командного училища находился на службе с 1972 года, в 2015 уволен в запас. Его жена долгое время служила писарем штаба мотострелкового полка в г. Вяземский. Дед по линии жены Анатолий Удачин в тридцатых годах прошлого века был заместителем командира батареи самоходных артиллерийских установок. Принимал участие в сражениях ВОВ в составе 3-4 Украинских фронтов, стал кавалером ордена Александра Невского, Красной Звезды, ордена Славы II степени. Дед по линии главы семьи Иван Колесниченко в тот же период времени прошел путь от командира взвода до начальника автомобильной службы Туркестанского военного округа Вооруженных Сил СССР. Принимал участие в боях ВОВ, получил орден Красной Звезды.

Три прадеда в семье Колесниченко тоже были военными. На их долю выпало пройти несколько войн и крупных конфликтов начала прошлого века.

По итогам проведения общероссийского конкурса готовится издание книги «Семья года. Россия, 2017». Династия Колесниченко займет в ней почетное место.