Олимпийские чемпионы посетят спортивный фестиваль «Новое поколение — 2017»

В регионе продолжается подготовка к Дальневосточному спортивному фестивалю студентов «Новое поколение — 2017», который пройдет в Хабаровске 20-24 сентября. По информации организаторов, масштабное событие посетит Олимпийская команда Российского спортивного студенческого союза (РССС). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Десять чемпионов и призеров престижных международных игр 20-22 сентября проведут в краевой столице мастер-классы. Олимпийская сборная РССС представит 5 регионов РФ: Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую и Тюменскую области. Среди именитых спортсменов – олимпийская чемпионка 2004 года, обладательница Кубка мира, чемпионка игр Доброй воли и всемирной универсиады Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион 1996 года, пятикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Алексей Петров, двукратная олимпийская чемпионка и 7-кратная чемпионка СССР по волейболу Нина Смолеева, олимпийская чемпионка 1998 года и трехкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева и другие.

После Хабаровска олимпийцы отправятся в Белогорск, Благовещенск, Сковородино, Тынду и Нерюнгри. А 4-5 октября они вновь встретятся со спортсменами краевой столицы.

Напомним, фестиваль «Новое поколение-2017» станет ярким спортивным событием Дальнего Востока этой осенью. Он соберет команды 17 лучших вузов ДФО, Японии, Китая и Кореи, а также наставников, экспертов и специалистов в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.