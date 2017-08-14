​Инвесторы на Дальнем Востоке готовы финансировать «зеленые» проекты

За прошедшую неделю, с 3 по 11 августа 2017 года, в Корпорацию развития Дальнего Востока от инвесторов территорий опережающего развития поступило три новых заявки с общим объемом капиталовложений на сумму 207 млн рублей.

Собственные инвестиции потенциальные резиденты планируют направить на реализацию проектов в области экологии – в ТОР «Хабаровск» и строительства – в ТОР «Камчатка».

К примеру, на строительство завода для производства современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств, по расчетам ООО «Профидез-ДВ», потребуется 120 млн рублей.

Экструзионную переработку биологических отходов, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами тепловой обработки сырья и позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды, планирует применять ИП Саватеева Анастасия Александровна при производстве кормов. Проект оценивается на сумму 23,5 млн рублей.

Перспективу в организации добычи и производства нерудных строительных материалов для нужд строительного хозяйства Камчатского края видит ООО «Камчатнеруд», который готов инвестировать на эти цели 53,572 млн рублей.

В отношении ранее заявленных проектов на минувшей неделе были приняты положительные заключения и подписаны 12 соглашений с резидентами территорий опережающего развития.

Так, в ТОР «Южная Якутия» по заказу горно-обогатительного комплекса «Денисовский» инвесторы намерены организовать пищевое производство, а также провести подрядные горные работы по подготовке добычи угля и работы непосредственно по добыче каменного угля на участке «Восточная Денисовка». Вложения трех компаний – «АЙКО», «СГТ-Восток» и «Сервис-Интегратор Якутия (СИЯ)» в сумме составят 2,6 млрд рублей, планируется создание около 240 рабочих мест.

Два туристических объекта для любителей рыболовства и площадка для отстоя грузового транспорта и спецтехники появятся в ТОР «Камчатка» благодаря инвестициям компаний «Дорстройпроект», «Река Паратунка», а также ИП Пономарев Евгений Александрович.

Резиденты ТОР «Комсомольск» намерены создать завод по производству твердосплавного инструмента новых поколений для авиационно-космических материалов и организовать производство топливных гранул.

Диетическую кулинарию и детскую молочную кухню построит ООО «Млада» на территории опережающего развития «Беринговский». На этой же территории компанией «ДЭТРА Чукотка» будет реализован проект по экскавации и транспортировке горной массы в карьере горнодобывающего предприятия.

В ТОР «Белогорск» инвестор планирует приступить к созданию комплекса по переработке леса для производства пиломатериалов и древесного угля.

В разработку программного обеспечения для туристических компаний по продаже авиа и железнодорожных билетов и бронированию гостиниц около 6 млн рублей готов инвестировать резидент в ТОР «Хабаровск».

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 332 заявки с общим объемом инвестиций 1,5 трлн рублей и перспективой создания более 48 тысяч рабочих мест. По данным на 11 августа резидентом ТОР на Дальнем Востоке является 151 компания с намерением реализовать инвестиционные проекты на сумму более 486,2 млрд рублей и создать более 26,4 тысячи рабочих мест.