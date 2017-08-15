К вопросу о критике музея «Ельцин-центр». Явный перебор. Нельзя говорить о руководителях государства в однозначном выражении. У каждого своё предназначение.

Это касается и Ельцина. Главная заслуга Ельцина в том, что он сохранил государство Российская Федерация. Как бы там не говорили о могуществе СССР, но невозможно построить мощное государство на основе Теории социального равенства.

Как взять власть, понятно, Карл Маркс написал, также он указал на недостатки в самом развитии капитализма, но Карл Маркс, да и никто другой не смогли сочинить Теорию экономического развития для этой самой Теории социального равенства.

Необходимо было менять экономическую формацию, а это разворачивать весь состав в обратную сторону. И Ельцин это сделал!

И подготовил кадровый состав руководителей государства. Тайно! Даже американцы не ожидали.

Сегодня Российская Федерация потихоньку становится на рельсы экономического развития, где в основе не Государственная собственность с плановой экономикой, а Смешанная экономика. Смена экономической формации бесследно не проходит. Вся Западная Европа и США таким экспериментам не подвергались.

Здесь надо учитывать как внутреннее положение в государстве, так и внешнее влияние. При Ельцине американцы сидели и ждали, что всё у них получится. Не получилось, потому что забыли американские сказки. Им, видимо, понравились русские сказки, особенно «по щучьему велению». Где Ельцин сидит на печи, а Путин сегодня щук ловит?

Но, когда в 2007 году в Мюнхене выступил Путин, тогда американцы и вспомнили свои, американские сказки. И, как следствие, Украина рухнула, в Очакове скоро будет военно-морская база США. Посмотрите в ЮТЮБе речи Жириновского об Украину и Россию. Недавно было, 1992 год, 1998 год, 2010 год. Там вся, правда. Хотя, Жириновский и Ельцин несовместимые политические деятели, но «яблочко» у них одно.

Публикация «Ельцин превзошёл Гитлера» ущербна по своему содержанию, и имеет лживое содержание.

Что касается Гитлера, то больше это касается президентов США, ведь они и сегодня неукоснительно следуют гитлеровским постулатам «об исключительности американской нации», «о завоевании жизненного пространства», «об американских национальных интересах во всех точках земли», ведь никто иной, а только американцы сегодня уничтожают национальную идентичность в других государствах.

Вспомните Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Украину, теперь вот Венесуэла и Северная Корея.

Справедливо считать, что Путин и есть продолжение Ельцина. В этом и есть вся соль государственной стратегии. И не надо скатываться на мелкие тактические приёмы. Россия ведь не пальцем деланная.

15 августа 2017 года.

Сергей Роща