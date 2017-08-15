Восемь новых автобусов модели «VOLGABUS 5270G2», работающих на газо-моторном топливе, поступят в Хабаровск нынешней осенью

Восемь новых автобусов модели «VOLGABUS 5270G2», работающих на газомоторном топливе, поступят в Хабаровск нынешней осенью. Они будут работать на городских маршрутах. Автобусы адаптированы для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

В рамках выполнения муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 — 2020 годы» управлением транспорта 10 августа проведен аукцион. Победитель поставит в краевой центр автобусы волгоградского завода «ВОЛГАБАС», 2017 года выпуска. В новых автобусах 30 сидячих мест (включая одно место для кондуктора), всего же в салон помещается 111 пассажиров. На одной заправке автобус может проехать 350 километров, топливом же ему служит компримированный природный газ метан.

Машина оснащена кондиционером, электронно-цифровым информатором, работающим совместно с внутренним информационным табло «Бегущая строка», комплектом датчиков учета пассажиропотока, тревожной кнопкой, спутниковой системой «ГЛОНАСС». Управлением транспорта была проведена работа, в результате которой специально для Хабаровска была установлена стоимость автобуса в размере 5,8 миллиона рублей. Таким образом, коммерческая отпускная цена завода была снижена на 2,5 млн руб. Экономия бюджетных средств по данной закупке составила 42,3 млн руб. (за счет субсидии правительства РФ и снижения отпускной цены).

Общая же стоимость закупки восьми автобусов 46,4 млн руб. Это первые новые автобусы на газомоторном топливе для муниципального перевозчика, которые выйдут на маршруты в краевом центре. Всего же планируется закупить 30 единиц техники. Стоит отметить, что в настоящее время в Хабаровске на маршрутах, обслуживаемых коммерческими перевозчиками, работают 27 автобусов на газе.