В Хабаровске будет создана городская команда поисковиков. Её сформируют в рамках проекта «Школа поисковика», авторами которого являются специалисты городского центра патриотического воспитания. Участников принимают без ограничений по возрасту. Одна из задач проекта – привлечь людей, которые увлекаются поисковой деятельностью, и создать полноценный городской отряд. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Обучение будет проходить с 25 по 30 августа на территории района имени Лазо, там, на месте бывшего села Михайловка есть памятник истории – братское захоронение. Там были расстреляны партизаны в 1919 году. За несколько дней участники изучат теорию и практику поисковой работы. Научатся сводить карты, работать с приборами, повторят историю Гражданской войны.

Программа обучения большая», — рассказал главный специалист городского центра патриотического воспитания Никита Кобзев. Заявки на «Школу поисковика» подали уже студенты и преподаватели исторического факультета Педагогического института ТОГУ, участники движения «Волонтёры Победы» и другие. Желающие принять участие в проекте могут обращаться по тел. 8-984-176-00-70 (Никита Кобзев), а также через социальную сеть «ВКонтакте» https://vk.com/kobzevnick