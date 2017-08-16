Инвентаризацию дворов проведут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проведут инвентаризацию всех дворовых территорий. Полученные данные краевые и муниципальные власти смогут использовать при разработке программ благоустройства. Об этом сообщил министр ЖКХ Дарий Тюрин в ходе совещания по вопросам реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он уточнил, что к 1 сентября в регионе утвердят пятилетнюю госпрограмму «Формирование современной городской среды». В ней будет установлен порядок инвентаризации дворов и общественных пространств, прописан механизм определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

«Анализ, который нам предстоит сделать, покажет, какие территории нуждаются в проведении работ, — пояснил министр. – Также мы сможем юридически закрепить такое понятие, как степень благоустроенности отдельного поселения или целой территории. Это критерий, с помощью которого появится возможность оценивать муниципалитеты, сравнивать результаты и делать выводы о проделываемой работе. Без этих параметров разрабатывать долгосрочные планы, в том числе по финансированию мероприятий, просто неэффективно».

Закончить инвентаризацию в регионе планируется до конца этого года. Специалистам предстоит проверить около 8 тысяч дворов многоквартирных домов, включенных в программу капремонта, а также примерно 60 тысяч дворовых территорий индивидуального жилья. По обновленным данным в муниципалитетах разработают местные программы благоустройства, которые будут действовать вплоть до 2022 года.