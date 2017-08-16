Пострадавшим от наводнения в Приморье направят дополнительные средства

Правительство Российской Федерации планирует дополнительно предоставить Приморскому краю 555 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения. Об этом сообщил на пресс-подходе вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу ликвидации последствий ЧС. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Дмитрий Анатольевич Медведев уже подписал распоряжение о выделении 99 млн рублей. Они уже выделены и пришли на место. Выделение еще 555 млн рублей будет обсуждаться в четверг, завтра в Правительстве Российской Федерации. Думаю, соответствующее решение будет принято. Но основная работа – здесь. Деньги должны не просто прийти куда-то на счета. Они должны быть выплачены жителям, чтобы помочь им отремонтировать дома, возместить ущерб имущества», – сообщил Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, на совещании «просьба ко всем была, как можно быстро оперативно, четко организовать работу, потому что чрезвычайная ситуация требует полной концентрации всех усилий для того, чтобы не страдали люди». Уже восстановлены линия электропередач и дороги. Дано поручение министерству сельского хозяйства определить ущерб и помочь людям в связи с утраченным урожаем.

«В начале августа текущего года в Приморье произошло наводнение, вызванное сильными дождями. Пострадали люди. Более 2,5 тысяч строений, около 35 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях пострадали. Задача поставлена – прежде всего как можно быстрее закончить обследование домов, разобраться, какие дома можно использовать, какие дома не пригодны для дальнейшего проживания. Эта работа должна быть закончена в течение трех дней. В течение семи дней должна быть закончена работа по осуществлению всех видов выплат людям как с частичной, так и с полной потерей имущества. Все эти выплаты администрация сегодня гарантировала осуществить в течение семи дней», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Отдельное внимание вице-премьер обратил на необходимость оповещения жителей о природных катаклизмах. «Что касается противопаводковых мероприятий, защиты населённых пунктов мы сегодня такое поручение Минприроды сделали. Это требует комплекс мероприятий», – сказал он.

Напомним, в результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населённых пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,5 тысячи жилых домов, в которых проживает более 15,5 тысячи человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто 4 участка железной дороги, прервано наземное сообщение с рядом населённых пунктов, в которых проживает более 5,4 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи детей. От электроснабжения были отключены 13 населённых пунктов с населением более 9 тысяч человек.

14 августа Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств Приморскому краю на ликвидацию последствий сильных дождей. Подписанным распоряжением Администрации Приморского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 99 млн рублей для оказания гражданам единовременной материальной помощи в первоочередном порядке.