«Всегда мечтал построить фабрику» — история человека, переехавшего на Дальний Восток

Начальник управления по обогащению угля УК «Колмар» Вадим Михайлов рассказал, почему переехал из Сибири в Нерюнгри и где сегодня «БАМ 21 века».

За плечами Вадима Николаевича большой опыт работы в угольной промышленности Кузбасса. Когда Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке пригласило высококлассного специалиста поработать на Дальнем Востоке, Вадим Михайлов не раздумывал, хотя переезд и смена работы – всегда трудные решения.

«Я получил очень выгодное предложение. Всегда мечтал построить фабрику. Самые яркие впечатления у меня от того, что здесь затеяли», — рассказал он.

На Денисовском ГОКе в городе Нерюнгри строится масштабная обогатительная фабрика производственной мощностью в 6 миллионов тонн угля в год. Фабрика будет выпускать концентрат коксующихся углей, очень востребованный на мировом рынке продукт. На сегодняшний день стройка в самом разгаре: возводятся крытые галереи для конвейерных лент, угольные склады, главный корпус фабрики и административно-бытовые здания. Все по последнему слову техники, здесь применяются самые современные технологии переработки угля, уделено значительное внимание экологической составляющей, в том числе борьбе с пылеобразованием, отметил Вадим Михайлов.

«Таких масштабных строек в угольной промышленности не было с советских времен. Если все пойдет так, как задумано, то это большое дело не только для Дальнего Востока, но и для страны в целом», — подчеркнул он.

Рабочий день у Вадима с раннего утра и до позднего вечера, ведь контрагенты находятся в разных часовых поясах, от Пекина до Москвы: встречи с проектировщиками, технологами, поставщиками оборудования, строителями, от маркшейдера до монтажника – фабрика должна быть запущена уже в начале следующего года.

«Приезжих довольно много, но нужно больше – фабрика рассчитана как минимум на 350 рабочих мест, и к запуску штат должен быть укомплектован. В Нерюнгри столько не наберем. А сразу вслед за запуском начнем строительство еще одной фабрики производственной мощностью в 12 миллионов тонн и станем одной из крупнейших угледобывающих компаний России. Именно здесь, на Дальнем Востоке, сегодня находятся главные стройки страны, БАМ 21 века. И быть участником этого процесса — это очень здорово», — добавил руководитель

Отметим, с начала года на дальневосточные предприятия при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке трудоустроены более 2 тысяч человек. Работать в регионы ДФО едут люди со всей страны. Чаще всего людей привлекают новые производства и производства, представляющие широкие возможности для самореализации, а также конкурентная заработная плата, подчеркнул генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

«Новые проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, открывают широкие возможности для самореализации как для дальневосточников, так и для специалистов из других регионов страны. Уже сейчас заработная плата на Дальнем Востоке на 20% выше общероссийского уровня и в ближайшие 3-5 лет она неизбежно будет расти, в силу высокой экономической плотности. Уже сейчас работодатели ощущают дефицит кадров, и стоимость квалифицированного труда в регионе закономерно будет дорожать», — отметил глава АРЧК ДВ.