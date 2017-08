Международная выставка обуви SHOESSTAR

Международная выставка обуви и галантереи SHOESSTAR-Дальний Восток в 9-й раз начинает свою работу в г. Хабаровск. Дата проведения: с 28 по 30 августа 2017 года. Место проведения: Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, г. Хабаровск, ул. Советская д.1.

Цель нашей новой встречи на выставке SHOESSTAR – познакомить владельцев обувных магазинов и товароведов с новыми коллекциями взрослой и детской обуви сезона «Весна – Лето 2018».

В отличие от других выставок, выставки-презентации SHOESSTAR проводятся непосредственно в регионе. Это позволяет производителям и дистрибьюторам обуви учитывать региональную специфику, а владельцам магазинов — оптимизировать расходы, как финансовые так и временные, и ознакомиться с новейшими тенденциями обувной моды не покидая регион. Таким образом, SHOESSTAR создает все условия для развития обувного бизнеса на Дальнем Востоке!

Ежегодно на SHOESSTAR представлены обувь, сумки, кожгалантерея, средства по уходу за кожаными изделиями от ведущих компаний более чем 10 стран мира: Германии, Китая, Польши, Турции, Португалии, Испании, Бразилии, Белоруссии, Италии, Украины и России. Среди участников выставки SHOESSTAR производители женской и мужской комфортной, классической и специализированной обуви, а также детского и подросткового сегмента, Среди наших участников вас ждут такие мировые бренды как: JANA, s.OLIVER, MARCO TOZZI, RIEKER, REMONTE, BURGERSCHUHE, TAMARIS, CAPRICE, GO ERGO, БРИС-БОСФОР, INBLU, OLMI, РОСВЕССТ, ГК МИДИСА, STROBBS, SHOES & MARKET, MADELLA, LET” S, BRIS, ESPA, EGO, BE NATURAL, ROMIKA, ID! Collection, LAURA VALOROSSA, ТД «Ермак», FOR ME, JANITA, JOMOS, PORTANIA, SAMSON, WALDLAUFER, УРРАА, SHERLOCK SOON, VITA, The FLEXX, ROMER, GOODZONE, Nord Kraft, Транспортная компания «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» другие.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выставка была не просто деловой площадкой, где производители и покупатели могут встретиться и заключить контракт. Помимо экспозиций и показов обуви вас ждет обширная деловая и развлекательная программу. В этом году в программе выставки предусмотрены:

— международный турнир по боулингу;

футбольный матч на кубок SHOESSTAR.

Приглашаем Вас в Хабаровск принять участие всех заинтересованных в развитии своего бизнеса и налаживании новых деловых связей! С нетерпением ждем в гости владельцев и директоров обувных сетей, продавцов и товароведов розничных магазинов обуви, обувных байеров из Хабаровского Края, Приморского края, Амурской области, Чукотки, Магаданской области, Республики Саха, Камчатского края, Еврейской АО, Сахалинской области на нашу выставку!