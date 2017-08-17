Улица Донская в Хабаровске начала «принаряжаться»: стартовала укладка первого слоя «дорожной одежды». 400-метровая полоса свежего асфальтобетона уже протянулась от ТОСЭР «Авангард» до нового моста через речку Черную. Об этом рассказал директор МУП «Дорожник» Павел Колтунов. «Работы по укладке первого, нижнего слоя асфальтобетона на участке от «Авангарда» до улицы Промывочной начаты нами в срок: 15 августа, как и было обещано ранее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В ближайшие дни с укладкой пройдем еще 800 метров. Второй, верхний слой асфальта планируем уложить до 15 сентября. В конце августа – первых числах сентября, когда будут готовы обе полосы нижнего слоя, запустим по ним движение. Оно также будет открыто и по мосту – его строительство уже полностью закончено: осталось лишь уложить на него асфальтобетонное покрытие», — сказал он. Одна из проблем, несколько тормозящих темпы работ, — нехватка битума.

По словам Павла Колтунова, задержек с подвозом инертных материалов для производства асфальтобетона нет – песок, щебень имеются в запасе в необходимых объемах и поставляются регулярно, а за битумом приходится постоять в очереди, так как АО «ННК-Хабаровский НПЗ» сейчас просто завален заказами на этот вид своей продукции. «К заводу каждый день подъезжают колонны грузовиков: по всему Хабаровскому краю у всех предприятий дорожной отрасли сейчас горячая пора: все ведут укладку асфальта.

За битумом в Хабаровск едут даже из Амурской области, поэтому нам приходится получать свои заказы – порядка 80 тонн битума ежедневно — в порядке живой очереди», — отметил он. «Согласно муниципальному контракту, все работы на улице Донской мы должны завершить к 20 октября текущего года. Думаю, уложимся раньше», — резюмировал Павел Колтунов. Параллельно с дорожниками на Донской сейчас ударно трудятся и специалисты хабаровского МУП «Горсвет»: вовсю идет установка световых опор.

«Всего по проекту на участке от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября нам предстоит установить 105 световых опор различной модификации – обычных и усиленных – с шагом в 25 метров. На сегодняшний день уже установлено 46 штук. На них будем крепить светодиодные светильники мощностью в 120 ватт, так что освещение на Донской будет не хуже, чем в центре города. Полностью завершим монтаж согласно графику – к середине октября», — сообщил начальник первого сетевого района «Горсвета» Дмитрий Землянов. Напомним, что протяженность фронта дорожных работ на улице Донской от ТОСЭР «Авангард» до проспекта 60-летия Октября – 2,5 километра. Их общая стоимость – 199 миллионов рублей. На условиях софинансирования эти средства выделены из краевой и муниципальной казны.