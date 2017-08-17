20 новых пассажирских автобусов китайского производства в ближайшее время выйдут на городские маршруты. Об этом рассказал начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый. Он провел презентацию новых машин для журналистов. Автобусы закупила коммерческая компания-перевозчик. Десять машин уже прибыли в Хабаровск, еще десять сейчас проходят таможенное оформление. Автобусы «ZHONG TONG» 2017 года выпуска оснащены двигателями по экологическому стандарту Евро-5. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Каждый автобус вмещает в себя 78 человек. «Китайские автобусы от наших отечественных по техническим критериям не отличаются ничем. Но они дешевле в среднем на 2 миллиона рублей. У них есть электронное табло, двадцать девять посадочных мест, камеры наблюдения в салоне. Автобусы оснащены местом для инвалида-колясочника и специальным подъемным механизмом», — рассказала представитель компании-перевозчика Мария Шевелева. По словам Сергей Суковатого, в ближайшее время начнется обновление и муниципального парка автобусов.

Уже проведен конкурс на закупку восьми новых газомоторных автобусов VOLGABUS. «Ежедневно на линию выходит 130 машин из муниципального автопарка. Из них процентов 85 старше 25 лет. Их уже надо списывать, а они еще работают. И на фоне коммерсантов, которые начали массово обновлять свои парки, муниципалы смотрятся не очень хорошо. Но ситуация поменяется.

Мы уже начали закупку новых автобусов. На следующий год у нас 102 миллиона на эти цели заложено. Или большую партию в лизинг возьмем или приобретем небольшую партию – думаем пока», — отметил Суковатый. Три автобуса из десяти участвующих в презентации уже завтра выйдут на линию, они станут работать на маршрутах №№ 14 и 34. Остальные предприниматель обещает выпустить на маршруты до конца недели.