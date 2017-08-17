Юрий Трутнев: развитие Дальнего Востока вступает во вторую фазу

Развитие Дальнего Востока идет динамично и вступает в следующую – вторую – фазу. Об этом сообщил на пресс-подходе во Владивостоке вице-премьер – полпред Президента России Юрий Трутнев.

«Мы принципиально говорим о том, что развитие Дальнего Востока вступает во вторую, следующую фазу. Создавать территории опережающего развития, Свободный порт, другие инструменты поддержки мы уже умеем. Сейчас, не прекращая это делать, нам нужно решить задачи следующего этапа. Они есть, и они, прежде всего, связаны с жизнью людей», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, эти вопросы будут обсуждаться на президиуме государственного совета. «На Государственном совете будет анализироваться, что уже смогли сделать и что надо продолжать делать для развития Дальнего Востока», – уточнил он.

Как ранее говорил Юрий Трутнев, «заседание Госсовета позволит стратегически оценить работу и, может быть, немного вместе подумать о будущем». «На первом этапе мы, естественно, акцентировали свое внимание прежде всего на привлечении инвестиций и создании новых предприятий. Потому что без развития экономики говорить о развитии социальной сферы достаточно сложно», – подчеркивал он.

Напомним, Президент России Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета в начале сентября 2017 года на полях третьего Восточного экономического форума.