В школах края введут занятия по самбо

В новом учебном году в образовательных учреждениях Хабаровского края введут занятия по самообороне. Борьбе учащихся будут обучать на уроках физической культуры в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».

По информации министерства образования и науки края, в 2016 году три хабаровских школы — гимназия № 8, средняя школа № 44 и Краевой центр образования вошли в число участников пилотного проекта «Самбо в школу». В этом году занятия по самообороне введут уже в 28 школах региона. Более 60 педагогов и 98 учителей физической культуры из 10 районов края уже прослушали обучающий курс по введению самбо в учреждениях образования, уделив особое внимание разработке учебно-тематического плана с 1 по 11 класс. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В настоящий момент федеральный проект включает в себя несколько ступеней: «самбо в школу» для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, «самбо в ГТО» для людей в возрасте от 13 до 29 лет и «студенческое самбо» для учащихся организаций среднего профессионального и высшего образования. Если анализировать старт проекта Хабаровский край использует классические механизмы по внедрению самбо на начальной стадии», — отметила руководитель федерального проекта «Открытый мир самбо» Елена Ломакина.

Она также добавила, что этот вид спорта как национальное достояние России будет содействовать формированию условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного воспитания школьников. Занятия самбо могут быть включены в программы как общего, так и дополнительного образования.

«В новом учебном году в некоторых общеобразовательных организациях края начнется апробация модуля «Самбо» в полном объеме. Остальным школам рекомендуем не терять времени и организовать работу по преподаванию базовых элементов самбо на уроках физкультуры. Наша задача – включиться в национальный проект и попробовать свои силы», — рассказал замминистра образования и науки края Семен Экшенгер.

Напомним, в 2015 году проект был запущен в трех субъектах страны, в 28 образовательных организациях. На сегодняшний день занятия проходят в 44 субъектах и около 400 учреждениях образования. К 2020 году планируется охватить занятиями самбо не менее восьми тысяч школ страны.