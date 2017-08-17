Право использовать логотип «Наш выбор 27» получили 114 предприятий региона

Проект по поддержке местных производителей «Наш выбор 27» успешно развивается в Хабаровском крае. Предприятия торговли и производители стали более узнаваемыми, растут и объемы продаж. Так, в регионе за полгода увеличилось производство безалкогольных напитков — на 3%, кондитерских изделий — на 4%, мяса птицы — на 5%, полуфабрикатов — почти на 8%.

Кроме производителей продуктов питания, логотип «Наш выбор 27» также используют предприятия, выпускающие непродовольственные товары — ювелирные украшения, строительные материалы, одежду и бытовую химию.

А 17 августа свидетельство на право использовать знак качества Хабаровского края впервые получила компания, которая оказывает услуги – это интернет-провайдер «Рэдком». Документ вручил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

«Для проекта «Наш выбор 27» — это новый этап развития. Если сначала проект позиционировался, как продуктовый бренд, то сейчас он расширяет границы и делится на три основных блока: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Всего логотип с изображением истребителя получили уже 114 предприятий края, включая компанию «Рэдком», — сообщил Николай Крецу.

Кстати, «Рэдком» — один из главных телекоммуникационных партнеров выставки-ярмарки «Наш выбор 27», которая прошла в конце июня на краевой набережной. Компания, в частности, организовала кинотеатр под открытым небом и устроила розыгрыш призов.

«Идея очень хорошая. Действительно, поддержка и рекламирование региональных компаний – это очень важно. Логотип мы разместим на сайте, в соцсетях, а также на всех печатных продуктах и баннерах. Гордимся, что нам присвоено такое право», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Рэдком» Дмитрий Малахов.

Справка.

В 1994 году «Рэдком» стал первым оператором связи в Хабаровске. До этого времени интернета в городе не было. Сейчас компания предоставляет услуги интернет, цифрового телевидения и городской телефонии потребителям Хабаровского края и Владивостока. «Рэдком» насчитывает более 300 опорных узлов и сотни километров волоконно-оптических линий связи.