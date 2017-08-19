Все школы Хабаровска готовы к предстоящему учебному году. Как рассказали в профильном управлении городской администрации, все муниципальные учреждения образования прошли приёмку специальной межведомственной комиссии. Для подготовки школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в этом году из бюджета Хабаровска было выделено 500 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Деньги пошли на ремонт сантехнического оборудования, замену окон и освещения, покупку регулируемой мебели и т.д. «В настоящее время все нарушения, которые выявила комиссия, устранены, и учреждения готовы к новому учебному году. В городе 71 школа, 82 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования. В пяти детских садах в этом году были модернизированы пищеблоки – на эти цели было выделено 15 миллионов рублей», — отметил начальник отдела дирекции по содержанию основных фондов отрасли «Образование» Александр Писарев.

При поддержке правительства Хабаровского края продолжается работа по созданию условий для маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда». Так, в пяти детских садах проводятся работы по ремонту крылец, устройству пандусов, поручней, оснащению оборудованием. Общий объем финансирования составил 9,2 миллиона рублей. Кроме того, по словам Александра Писарева, впервые хабаровская школа № 47 вошла в федеральную программу министерства спорта по строительству стадиона на 2018 год. Реконструкция стадиона в этой школе запланирована на следующий год. По данным управления образования, согласно предварительному комплектованию 1 сентября школы примут 59500 учащихся, из них около 7300 первоклассников.