Через две недели хабаровчан начнут прививать от гриппа. Ежегодная кампания по вакцинации жителей дальневосточной столицы от этого опасного вирусного заболевания стартует в День знаний, 1 сентября, и продлится до 1 ноября. За это время хабаровским медикам предстоит успеть привить более 300 тысяч человек, из которых свыше 60 тысяч – дети (в прошлом году прививки получили 288 тысяч горожан). Об этом рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик. В первую очередь, как обычно, начнут прививать детей – всех, начиная с младенцев 6-месячного возраста, и учащихся образовательных учреждений города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Первая волна иммунизации коснется также людей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин, педагогов, медицинских работников, водителей и кондукторов общественного транспорта, сотрудников торговли и общепита, представителей птице- и свиноводческих хозяйств. «Вакцины хватит всем. Уже после 25 августа она поступит в лечебные учреждения города.

Прививать жителей краевого центра будем российским препаратом — скорее всего, это будет «Совигрипп»: очень качественная вакцина с высокой степенью очистки, включающий в себя антитела к вирусам гриппа типа «А» и «В», приход которых ожидается в зимнем сезоне 2016-2017, а также – к высокопатогенному гриппу, который в последние годы постоянно заносится к нам из Китая. Также в ее состав включен «Полиоксидоний» – мощный иммуномодулирующий компонент. Вакцина легко переносится привитыми и практически не дает побочных эффектов», — рассказала Татьяна Скорик. Для того чтобы получить прививку, всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация будет проводиться бесплатно.

По словам Татьяны Скорик, предприятия, чьи сотрудники не входят в перечень обязательного контингента для прививок, могут провести вакцинацию своих сотрудников самостоятельно: для этого лишь нужно приобрести препарат в аптеке, но при этом – непременно соблюдать надлежащий температурный режим ее хранения – в контейнерах или термосумках со льдом. «Цены на препараты, предназначенные для вакцинации населения, в нашей стране всегда общедоступны. Их может приобрести любой гражданин, но, все же лучше делать прививки под контролем врача, так как к ним имеется ряд противопоказаний», — сказала она.