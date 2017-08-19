День Государственного флага РФ отметят в Хабаровске. 22 августа в городе пройдёт флешмоб и праздничная программа. День Государственного флага отмечается в России ежегодно с 1994 года. Праздник установлен указом президента РФ. 22 августа на площади «Город воинской славы» состоится праздник «Триколор страны родной». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам, на площади пройдёт флешмоб, будут работать развлекательные зоны, выступят отряд барабанщиц, группа карабинеров, творческие коллективы города. Также будет развернут флаг РФ. Празднование начнётся в 18:00. По итогам будет снят видеоролик «Что для вас российский флаг».