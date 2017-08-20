В Хабаровске в жилом доме на улице Бондаря работает комиссия по обследванию повреждений здания

В настоящее время в 10 этажном жилом доме по улице Бондаря в Хабаровске на месте, где, предположительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, проводится обследование несущих конструкций здания. Работают представители администрации города, проектно-экспертного института, управляющей компании, застройщика и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Они проводят поквартирный обход, оценивают состояние стен, перекрытий и коммуникаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Жильцы постравашего подъезда разместились у родственников и знакомых, от проживания в пункте временного размещения отказались. При необходимости администрацией города могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда. Решение о возвращении людей домой будет принято после полного обследования дома и выдачи экспертного заключения комиссии о безопасности проживания в квартирах.

В пострадавших квартирах на 8 этаже силами спасательных служб, служь ЖКХ и управляющей компании организованы разбор повреждённых конструкций межквартррных перегородок, уборка мусора. Работы продолжаются.

Дальнейший план необходимых аварийно-восстановительных мероприятий и вопрос о предоставлении жилья пострадавшим будет решаться на заседании КЧС города Хабаровска.

На месте находятся сотрудники администрации города, оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Психологическую помощь на месте оказывают срециалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правооханительных и следственных органов.

Всего для ликвидации последствий происшествия задействовано 83 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 41 человек, 13 единиц техники.