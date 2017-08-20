Часть жителей пострадавшего подъезда жилого дома в Хабаровске вернулась в свои квартиры

По результатам проведённого в течение дня специальной комиссией предварительного осмотра конструкций жилого дома по улице Бондаря в Хабаровске большинству жильцов разрешили вернуться в свои квартиры. А именно с 1-го по 6-ой этажи по правой стороне и для всех этажей, кроме 8-го, по левой стороне пострадавшего подъезда. Дом полностью подключен к водо- и электроснабжению, временно прекращена подача газа в пострадавший подъезд. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Жильцы верхних этажей временно разместились у родственников и знакомых. Всего 22 человека, из них 7 детей. От предложенного временного расселения в манёвренный фонд города Хабаровска люди отказались.

На 8 этаже силами спасательных и пожарных подразделений, управляющей компании и служб ЖКХ проведён разбор повреждённых конструкций межквартирных перегородок в одной из наиболее пострадавших квартир. Работы будут продолжены завтра.

На время проведения аварийно-восстановительных работ общественных порядок и охрану имущества на месте происшествия будут обеспечивать сотрудники полиции.

20 августа на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Хабаровска были обсуждены вопросы проведения аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме по улице Бондаря. На месте происшествия сегодня проведено обследование несущих конструкций здания специалистами проектной организации. Обнаружены повреждения двух плит перекрытия между 8-м и 9-м этажами, трещины в стенах у лестничной клетки и лоджии. В ближайшие дни будет определена специализированная строительная организация для восстановления поврежденных строительных конструкций. Кроме этого планируется провести более детальное обследование строительных конструкций, чтобы оценить возможность и безопасность проживания в квартирах верхних этажей. Заказчиком на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ определено МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных и следственных органов.

Ситуация находится на контроле администрации города Хабаровска и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. На месте происшествия работали специалисты различных ведомств и экстренных служб, оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего для ликвидации последствий происшествия задействовано 83 человека, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 41 человек, 13 единиц техники.