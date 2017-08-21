Хабаровские дворы проходят инвентаризацию. Каждую лавку, урну, качели и автопарковку в них возьмут «на карандаш». На сегодняшний день из 3175 дворов многоквартирных домов дальневосточной столицы, включенных в региональную программу капитального ремонта, 800 уже обследованы и описаны компетентной комиссией. В её состав, помимо специалистов ЖКХ и прочих ведомств, входят и собственники жилья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

О целях досконального обследования дворовых территорий рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ. В частности, она отметила, что в краевом центре успешно реализуется приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в Хабаровске в резерве этого проекта, рассчитанного на пятилетку, находятся 114 дворов, но в этом году работы по благоустройству развернутся пока только в 57. Сейчас они полностью выполнены уже на 36 объектах. В общей сложности на ремонт более полусотни дворовых территорий в рамках вышеуказанной программы Хабаровску выделено около 99 миллионов рублей. Остальные дворы получат финансирование в следующем году.

«Реализация этого масштабного федерального проекта рассчитана до 2022 года. Для того чтобы узнать, какое количество дворов необходимо включить в данную программу, и какие средства должны быть выделены на это федеральным центром, по всей стране проводится инвентаризация дворовых территорий. С этой целью министерством ЖКХ Хабаровского края разработан порядок ее проведения и соответствующие формы документов, ставшие приложением к вышеупомянутой госпрограмме. По условиям федерального проекта, войти в него со следующего года смогут только те дворы и территории, которые прошли инвентаризацию», — пояснила Кущ.

Перечень показателей, по которым нынче оценивается степень благоустроенности дворов, весьма велик. В каждом из них комиссия проверяет наличие и состояние дворовых проездов и автопарковок, тротуаров и элементов освещения; есть ли скамьи и какие они; имеются ли урны – сколько и какие; сделана ли и в рабочем ли состоянии система водоотведения; в наличии ли детские и спортивные площадки, а также площадки для отдыха и годны ли они все для эксплуатации; каково озеленение двора и многое другое. Все собранные сведения заносятся проверяющими в специальный акт обследования территории, а потом эта информация включается в инвентаризационный «паспорт» двора, который дает жильцам МКД право подать заявку на участие в приоритетном федеральном проекте.

Стоит отметить, что аналогичная инвентаризация стартовала сейчас и на территориях общественного пользования – на площадях, в парках и скверах города, а также на участках, прилегающих к частному сектору, так как возможность проведения их капитального ремонта и благоустройства также предусмотрена федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Как сообщила Мария Кущ, полностью инвентаризация дворов и вышеперечисленных объектов с оформлением на них инвентаризационных «паспортов», завершится к 1 ноября текущего года.