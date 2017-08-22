До конца года резидент ТОР отгрузит 200 тысяч тонн угля в Китай

До конца навигации 2017 года резидент чукотской ТОР «Беринговский» компания «Берингопромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) планирует отгрузить 200 тысяч тонн угля в Китай, сообщил советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Илья Белов.

«Проект начался в 2013 году с геологоразведки и оценки запасов угля. За прошедшие четыре года построена дорога протяженностью 40 км, возведены офисные сооружения, профильные мастерские, доставлена и смонтирована сертифицированная аналитическая лаборатория. Реконструирован и введен в эксплуатацию по временной схеме пункт пропуска в морском порту Беринговский. Первый уголь был добыт в декабре 2016 года, а первая экспортная отгрузка судна в Китай проведена в июле 2017 года», – рассказал Илья Белов.

В конце июля Компания «Берингопромуголь» завершила погрузку 40 тысяч тонн угля в балкер «Ахиллес». Твердое топливо отправлено в китайский порт Тайсанг.

«Стратегией Tigers Realm Coal изначально был заложен поиск крупных ресурсов коксующегося угля в максимальной близости к существующей или возможной к постройке портовой инфраструктуре. Оба наших проекта (Амаам и Верхний Алькатваам с месторождением Фандюшкинское поле) идеально вписываются в эту стратегию», – прокомментировал представитель компании.

Напомним, ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа Российской Федерации Постановлением Правительства РФ 21 августа 2015 года. Она включает в себя территорию двух образований: городского округа Анадырь и значительную часть Анадырского муниципального района. Конкурентные преимущества ТОР «Беринговский» обусловлены наличием на ней богатейших запасов ценных природных ресурсов. В частности, вблизи морского побережья расположены месторождения каменного угля высочайшего качества. ТОР является отличной площадкой для развития производств по переработке сырья и поставке готового концентрата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также для совместного осваивания с партнерами из стран АТР Северного морского пути.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки: «Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта».