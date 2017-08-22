Резидент СПВ откроет дилерский центр «Harley-Davidson» на Дальнем Востоке

Официальный дилерский центр мототехники «Harley-Davidson» откроет инвестор свободного порта Владивосток — ООО «Научно-производственное предприятие «Эксперимент» — в городе Артем Приморского края. Компания намерена инвестировать в проект 69 млн рублей.

Дилерский центра станет единственным на Дальнем Востоке официальным представительством компании «Harley-Davidson». В рамках проекта компания будет осуществлять продажу, гарантийный и текущий ремонт мототехники марки «Harley-Davidson», а также диагностику и ремонт других марок мототехники.​

По словам генерального директора компании «НПП Эксперимент» Игоря Алексенко: «Компания подписала официальное дилерское соглашения с «Harley-Davidson» и готова реализовать уникальный проект на территории свободного порта Владивосток. Решение о получении статуса резидента СПВ принято в связи с тем, осуществление такого глобального проекта без поддержки государства реализовать довольно затруднительно, поэтому надеемся на налоговые каникулы в ближайшее время».

На территории дилерского центра компания создаст тренировочную площадку, парковую зону, стоянку для авто-мототехники. Ввод в эксплуатацию центра запланирован на сентябрь — октябрь 2017 года.

Напомним, Федеральный закон «О свободном порте Владивостоке» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта распространен на территорию Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев.

В настоящее время в свободном порту Владивосток резиденты реализовали 10 инвестиционных проектов. На стадии строительно-монтажных работ находятся 26 объектов, 21 объект на стадии проектирования. В 2017 году в СПВ планируются к запуску 45 предприятий.

Отметим, для получения статуса резидента свободного порта Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока подано 447 заявок на общую сумму инвестиций более 399 млрд рублей и перспективой создать более 39 тысяч рабочих мест. Статус резидента получили 276 компаний с общим объемом капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.