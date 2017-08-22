В сентябре в Хабаровске стартует осенняя высадка деревьев. Более двух тысяч саженцев широколиственного вяза, дуба, липы, рябины, клена, ели, сосны и лиственницы готовит к «переезду» на новые места МУП Хабаровска «Горзеленстрой». Все деревья, предназначенные для высадки, – достаточно крупные, взрослые: 8-10 лет от роду. На их место из теплиц для адаптации и дальнейшего роста перекочуют 5 тысяч молоденьких саженцев. Об этом рассказал директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мы уже ведем активную подготовку к осенним посадкам, но, согласно специфическим агротехническим условиям, начнем их не ранее 20 сентября. Завершим эту работу в конце октября. Первыми по очереди высадим сосны и ели. За ними – лиственные породы. Последней будем высаживать лиственницу – необходимо дождаться, когда ее саженцы сбросят хвою, иначе мы просто погубим деревья», — сказал он.

Самые густые новые рощицы и аллеи зашумят в Индустриальном районе дальневосточной столицы – здесь на улицах Флегонтова, Краснореченской, Пионерской, Павла Морозова, Белорусской появится тысяча новых деревьев. На улицах и в скверах всех остальных районов города также взметнутся ввысь молодые кроны: почти три сотни – в Краснофлотском, пятьдесят – в Кировском, двести – в Центральном и без малого восемьсот «стволов» высадят озеленители в Железнодорожном. Как отметил Георгий Лаптиев, пора осенних посадок деревьев – самая продолжительная в году.

«Как правило, весной мы в течение месяца-полутора высаживаем небольшое количество деревьев – в этом году посадили чуть более тысячи. С наступлением тепла преимущественно занимаемся кустарниками, которые за лето должны успеть окрепнуть и подрасти на новых местах, чтобы потом благополучно пережить студеную зиму. Золотая же осень для озеленителей – настоящая посадочная страда: скоро нам предстоит высадить более двух тысяч деревьев», — сообщил он.