Инфраструктурная поддержка поможет инвестору увеличить угледобычу в Хабаровском крае

В рамках государственной инфраструктурной поддержки компания «Ургалуголь», разрабатывающая Ургальское месторождение Буреинского угольного бассейна в Хабаровском крае, осуществляет строительство автомобильных мостов через реки Чегдомын и Ургал, железнодорожных путей и одноцепной воздушной линии электропередачи. Государственная поддержка поможет компании подержать и увеличить производственный мощности.

«Развитие угледобычи в регионе имеет большие перспективы. Для этого есть все предпосылки. Это и близость к Азиатско-Тихоокеанскому рынку, и самое короткое плечо доставки до Ванинского балкерного терминала, и калорийность угля, после обогащения она составляет 5850 ккал/кг. Создание необходимой инфраструктуры поможет максимально реализовать этот потенциал», — подчеркнул первый заместитель генерального директора – технический директор АО «Ургалуголь» Григорий Феофанов.

В частности, проект предполагает увеличение производственной мощи шахты Северная до 7,1 млн/тонн, строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе мощностью 6 млн тонн в год, поэтапное увеличение производственной мощности разреза Буреинский до 3 млн тонн, строительство разреза Правобережный с выходом на производственную мощность 3 млн тонн.

Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру составляет 1,549 млрд рублей. При этом в проект будет вложено 23,7 млрд рублей частных инвестиций.

Как рассказал Григорий Феофанов, работы по строительству инфраструктуры идут по графику, большая часть работы будет завершена до конца 2017 года.

«Сегодня завершено строительство автомобильного моста через реку Ургал для доставки техники и транспортировки добываемого угля на обогатительную фабрику на разрезе «Правобережный». В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Идут работы по строительству железнодорожных путей обогатительной фабрики «Чегдомын» для увеличения погрузочных мощностей и пропускной способности. До конца года планируем завершить этот объект», — пояснил представитель компании.

На разрез «Буреинский» идет строительство автомобильного моста через реку Чегдомын для транспортировки добываемого угля на обогатительную установку ОУ22. По словам Григория Феофанова, выполнены подготовительные работы по вырубке просеки, отсыпке строительной площадки и площадки под установку буровой, объект комплектуется материалами. Также выполнены работы по бетонированию буронабивных свай-колонн, армированию и бетонированию ростверка опоры №3. Выполняется армирование и бетонирование ростверка русловой опоры (№2). Ожидается, что мост будет введен в эксплуатацию по графику — в первой половине 2018 года.

Решается и вопрос энергоснабжения. «На разрезе «Правобережный» введена в эксплуатацию линия электропередач 110 кВ №2 от подстанции «Ургал» до подстанции обогатительной фабрики «Чегдомын» для подачи резервного электроснабжения на подстанцию «Фабрика». До конца года планируется завершить строительство подстанции «Правобережная» для электроснабжения разреза «Правобережный» и воздушную линию электропередачи 110 кВ между подстанциями «Фабрика» и «Правобережная»», — прокомментировал Григорий Феофанов.

Напомним, компания «Ургалуголь», входящая в компанию «СУЭК», получила государственную субсидию на строительство инфраструктуры для реализации проекта по увеличению добычи угля и строительству обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении Хабаровского края в 2015 году.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, такая преференция как государственная субсидия на создание объектов инфраструктуры востребована инвесторами. В этой связи Минвостокразаития России планирует расширить перечень крупных инвестиционных проектов, получающих льготы для создание внешней инфраструктуры.

«Учитывая высокий спрос на государственную инфраструктурную поддержку на Дальнем Востоке, мы подготовили законопроект. Инвесторы, которые вкладывают свои инвестиции в развитие внешней инфраструктуры, будут получать налоговые льготы, необходимые и достаточные для окупаемости вложенных средств. Перед нами стоит задача до конца года обеспечить принятие этого закона», — ранее заявлял Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сейчас целевую государственную инфраструктурную поддержку получают 14 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 294 млрд рублей. На создание объектов внешней инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов в 2016 году инвесторам предоставлена федеральная субсидия в объеме 9,6 млрд рублей. В рамках реализации крупных инвестиционных проектов введены в эксплуатацию объекты энергетической (подстанция 110 кВ в Республике Саха (Якутия) и транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога в Хабаровском крае).