Беглецы за свободой

Про американский уголь. Обычный бартер. Здесь Украина взамен отдаёт США территории под военно-морскую базу и семь военных полигонов в Северном Причерноморье (земли Херсон-Николаев-Одесса).

Похоже, к этому и стремились США, и Крым подсунули России, и уголь Донбасса от Украины отсекли с помощью создания военного конфликта. Помните, как в апреле 2014 года приезжал вице-президент США Джо Байден?

Теперь всё проявляется, как в чёрно-белой фотографии. Если это зафиксируется, и на всё смотреть по стратегическим итогам, то здесь Россия потерпела катастрофическое поражение.

И США уже отсюда никуда не уйдут, и ради этого плацдарма они не только уголь будут поставлять, но и газ, и всё, что даром никому не надо, например весь хлам военной техники, бесплатно!

Одним словом, всё, приехали. В шахматах это называется, попали под вилку! Возможно, потеряли и ферзя. Не просчитали ситуацию на шахматной доске наши политологи.

И теперь всё будет зависеть от народов, проживающих на землях Херсон-Николаев-Одесса. Теперь американцам японская Окинава и даром не нужна! Возможно, скоро для России будут большие проблемы с газовыми потоками на Чёрном море.

Так вот прогнулся братский народ, просто лёг! Поляки теперь с полным правом могут мочить бандеровскую идеологию. Они ведь не зря здесь разыграли свою шахматную партию, почти десять лет готовили Правый сектор. Так что обложили Украину, и, Россия, увы, ничем помочь уже не сможет.

А война на Донбассе будет идти ещё долго. Почему? Ничего личного, просто такой бизнес. А что под углём? И как не больно осознавать, но «Натовский сапог» по центру Киева, это уже перебор.

Не о России речь! И не о моей заработной плате.

Речь идёт о земле, которая обладает особым статусом. Я о Слободщине (земли Харьков-Донбасс) и о Новороссии (земли Днепропетровск (Екатеринослав)-Кировоград (Елизаветград)-Запорожье (Александровск)-Херсон-Николаев-Одесса.

Это свободолюбивая земля. Если в Слободщину на эти пустующие, благодаря набегам крымских татар земли (1500-1774) убегали люди от гнёта как польской шляхты, так и угнетений московских правителей, и здесь уже генетически сформировался свободный по духу народ. Здесь, в одном котле уже давно варятся беглецы за глотком свободы с земель Львов-Волынь, и с центральной части России.

Когда в 1774 году была одержана победа над турками, и подписан Кючюк-Кайнаджирский мир, то на такие же пустующие земли, как и Слободщина, из губерний Российской империи (Чернигов, Рязань, Ярославль, Владимир и так далее) по решению Екатерины II (1762-1796) проводилось переселение людей, и в основном немного насильно, так как сюда отправляли так называемые современным языком, протестные, недовольные жизнью семьи. Почему?

Чтобы исключить возможность бунта в центральной части России. Все тогда помнили восстания Степана Разина (1771) и Емельяна Пугачёва (1774).

Так что и здесь генетически сформировался протестный электорат. И, когда в 1922 году при образовании СССР выяснилось, что в образованной на землях бывшей Малороссии (Киев-Житомир-Черкассы) Украинской Советской социалистической республики нет гегемона революции рабочего класса, Ленин удовлетворил предложение Наркома по национальностям Сталина о передаче молодой союзной республике новых земель, и Слободщины, и Новороссии.

И все тогда вздохнули с облегчением. Эти земли тогда, в той обстановке не нужны были РСФСР! Точно также эти земли не нужны и современной Российской Федерации. Свободолюбивый по генетике народ в современном мире никому не нужен.

Все помнят протест Донбасса, когда проводилась поголовная украинизация (1925-1932) Украинской Советской социалистической республики.

Но, когда в 1945 году поляки отказались забирать обратно земли Львов-Волынь, не захотели заниматься уничтожением бандеровских банд, которых Советский Союз почти ликвидировал только в 1954 году, то стало понятно, что когда-нибудь эта гремучая смесь из двух разных по духу и культуре народов Украины, свободолюбивой с одной стороны и униженной веками поляками с другой, рванёт.

И она рванула на Майдане, сначала покрышками, потом коктейлями Молотова, потом ГРАДами и скоро новым американским оружием. И этот бикфордов шнур подожгли американцы.

Те же американцы указали и врага, и это Россия.

Всё, как и писал Гитлер: «Искусство истинно великого народного вождя вообще во все времена заключается, прежде всего, в том, чтобы не дробить внимания народа, а концентрировать его всегда против одного единственного противника. Чем более концентрирована будет воля народа к борьбе за одну единую цель, тем больше будет притягательная сила данного движения и тем больше будет размах борьбы. Гениальный вождь сумеет показать народу даже различных противников на одной линии. Он представит дело своим сторонникам так, что эти различные противники, в сущности, являются врагом одной и той же категории».

И теперь давайте вспомним американскую генетику. А кто туда ехал жить? Европейские мошенники, преступники, воры, проходимцы и так далее. И начали они с нацизма – уничтожили под корень местное население Америки, под общим названием индейцы, которые имели свои племена: апачи, майя и так далее. Поляки в своё время также назвали народности галичан, волынян, древлян и так далее общим названием окраинцы, сегодня украинцы.

Так что сегодня на территории Украины мы видим нацизм на проводе от исключительного американского народа. Такая вот картина маслом.

26 августа 2017 года

Сергей Роща

Беглецы за свободой