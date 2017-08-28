Более 120 жителей Хабаровского края привлечены к административной ответственности за самовольное подключение к электросетям

С начала 2017 года сотрудниками Филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» на территории Хабаровского края выявлено 374 факта несанкционированного самовольного подключения к электрическим сетям физических лиц. По данным фактам мировыми судьями г. Хабаровска и Хабаровского края рассмотрено более 120 дел, возбужденных по ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ о самовольном подключении и использовании электроэнергии. По всем делам вынесены положительные решения. На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Должники за электроэнергию вынуждены были оплатить не только сумму наложенного штрафа, но и в полном объеме возместить энергокомпании задолженность за потребленные энергоресурсы и пени, чтобы законно восстановить электроснабжение в своих квартирах и домах.

Наибольшее количество правонарушений выявлено в г. Хабаровске — 123, г. Николаевске-на-Амуре — 68, г. Комсомольске-на-Амуре — 41 и г. Амурске — 40. Ранее жильё правонарушителей было отключено от электроснабжения за долги, но, не пожелав оплатить задолженность, они самовольно подключали свои квартиры и дома к электроснабжению. По зафиксированным фактам агентами по сбыту и службой безопасности Хабаровскэнергосбыта составлены акты о незаконном подключении к электросети, которые впоследствии были направлены в правоохранительные органы. В настоящее время по 245 фактам еще проводится проверка. Санкция статьи за данное правонарушение для физических лиц предусматривает наложение штрафа от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Сотрудники Филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» обращают внимание жителей края, что в ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, самовольное подключение к электросетям таит в себе смертельную опасность для жизни и здоровья, а также может стать причиной короткого замыкания в сети и возгораний. При этом вся ответственность возлагается на виновника несанкционированного вмешательства.