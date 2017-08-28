За выходные с территории хабаровских прудов вывезено 400 килограммов мусора. И так – еженедельно. Кубометры пластиковых стаканчиков, одноразовых тарелок, салфеток, пакетов от чипсов, оберток от шоколада и мороженого – таков каждодневный «улов» сотрудников МУП «Южное», ведущих уборку на излюбленном месте отдыха горожан. Только вот отдых, судя по объемистым мусорным мешкам, получается каким-то не очень культурным. Особенно «мусорно» становится на городских прудах после праздников. Их последствия приходится вывозить КамАЗами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали рабочие, регулярно прибирающиеся на водоемах, ТБО им приходится собирать не только по их берегам, но и вылавливать с глади озера, а в ходе «генеральной уборки», которая проводится еженедельно по средам, еще и поднимать со дна. Особенно страдает от мусорных «диверсий» средний пруд, на котором расположено кафе «Макао». Посетители и персонал заведения почему-то используют водный объект как безразмерное помойное ведро: «Вот, смотрите: уборщицы моют веранду «Макао» и прямо сейчас на наших глазах сбросили в воду весь мусор, который там смели», — сетует дворник Александр Мешков, работающий на МУП «Южное».

В стоячей воде остатки пищи и прочая разлагающаяся в ней органика провоцируют активный рост водорослей. Из-за ряски, которую приходится вычерпывать сачками, пруд выглядит зеленым и изрядно смахивает на болото. Разделаться с бурным размножением водных растений и микроорганизмов не помогают даже химические реагенты – уж больно много сбрасывается в пруд всевозможных «удобрений». «Мы регулярно, по схеме, растворяем в прудах специальный реагент – «Микрозим». Экспериментировали с химикатами на протяжении двух лет и теперь остановились на нем.

Если он и не способен полностью пресечь размножение водорослей, то, хотя бы, избавляет пруд и его окрестности от затхлого запаха», — рассказал Василий Свиридов, руководитель бригады по уборке городских прудов. «Постоянно на всех трех прудах убираем, чистим, вывозим горы мусора, чтобы людям было приятно здесь отдыхать. Жаль только, что этой чистоты хватает ненадолго», — сказал он.