Хабаровский предприниматель заключил договор на поставку новых автобусов с китайским заводом. Соглашение подписано между ООО «Васильев» и заводом «ZHONG TONG». По контракту будет закуплено 200 автобусов. Договор был подписан во время презентации транспорта китайского производства. В мероприятии участвовали представители завода «ZHONG TONG», генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь, представители краевого правительства и законодательной думы края, начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый и бизнесмены. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сумма контракта составляет 1,2 миллиарда рублей. Автобусы идут партиями. Первые машины пришли в Хабаровск на позапрошлой неделе. Они уже ходят по маршрутам. Автобусы на дизельном топливе», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. Каждый автобус вмещает в себя 78 человек. Транспорт оснащён специальным подъемным механизмом для инвалидов-колясочников.