Дальневосточная компания намерена выйти на рынки АТР

Участник программы EMBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение», руководитель дальневосточной компании «Экотерра» Алексей Микелов рассказал в эфире радио «Восток России» о планах развития бизнеса и роли уникальной учебной программы в этом процессе.

Генеральный директор научно-производственной компании «Экотерра» рассказал, почему решил стать участником программы

«Эта уникальная программа впервые запускается на Дальнем Востоке и призвана помочь игрокам регионального рынка реализовать свои проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас есть определенные планы на азиатские рынки, поэтому я здесь. Преподаватели имеют как серьезную теоретическую подготовку, так и практический опыт по заданной теме, в их числе успешные предприниматели, которые поделятся секретами своих кейсов, знаниями по стратегии ведения бизнеса в Азии, по личностным лидерским компетенциям, особенностям культурной коммуникации и так далее», — отметил Алексей Микелов.

Молодая компания занимается разработкой уникального продукта «сапропель», это эффективное органическое удобрение, которое повышает урожайность и восстанавливает почву, и уверена, что ее достижения будут интересны иностранным партнерам.

«Мы разработали собственную рецептуру и конечный продукт, который готовы представлять как на внутреннем рынке, так и на рынке АТР. Прежде всего нам интересен рынок Китая, но в дальнейшем нацелены и на другие азиатские площадки – Япония, Индия, Вьетнам. Именно поэтому участвуем в программе EMBA, чтобы узнать специфику этого рынка, особенности продвижения и культурный контекст, это немаловажная составляющая ведения бизнеса в Азии. Ведь не секрет, что многие компании дальневосточного региона пытались выйти на эти рынки, но не всем это успешно удавалось», — прокомментировал руководитель компании «Экотерра».

Алексей Микелов подчеркнул, постоянное самообразование – неотъемлемая часть успешного бизнеса, но при этом важно, что новая программа — это не знания ради знаний, а обучение с практической целью. Поэтому его результатом станет защита конкретного проекта, вновь созданного или масштабированного на азиатских площадках.

«Для меня как руководителя компании это, безусловно, важно. В процессе обучения я хочу получить практические советы и рекомендации от менторов и преподавателей по выводу своего продукта на рынки АТР, я думаю, со мной согласятся все бизнесмены, ставшие участниками этой программы. Все они приходят с конкретными идеями, им нужна «карта местности», конкретные правила игры на чужом поле, для того чтобы воплотить свои идеи в жизнь», — добавил он.

Кроме того, обучение по программе EMBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» дает возможность наладить новые деловые контакты, в том числе с региональными партнерами, отметил Алексей Микелов.

«Участие в программе — это работа в команде. Общение с партнерами по бизнесу — немаловажный фактор, на мой взгляд, нам не хватает общения друг с другом. Площадка EMBA объединит представителей разных сфер бизнеса, позволит обмениваться мнениями и идеями, находить общие точки интересов, а также находить пути решения общих проблем», — заключил генеральный директор «Экотерра».

Напомним, программа EMBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» разработана Дальневосточным федеральным университетом совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По сути это пошаговая инструкция по выходу российских компаний на рынки АТР. Учебный курс создан на основе опыта ведущих мировых бизнес-школ и рассчитан на топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Участники программы узнают передовые стратегии ведения бизнеса в АТР и познакомятся с секретами успешных кейсов российских компаний, в качестве преподавателей выступят эксперты международного уровня. Один из модулей пройдет в лидирующем в Азии вузе – Национальном университете Сингапура, где у участников будет возможность расширить деловые контакты. В качестве дипломной работы им прдстоит не только защитить проект по открытию или масштабированию бизнеса в АТР, но и реализовать его. Поддержка будет оказана всем стартапам, которые появятся по итогам обучения.

Первый учебный модуль программы Executive MBA «Бизнес в Азии: создание и продвижение» стартует на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков подчеркнул, программа в полной мере соответствует задачам опережающего развития Дальнего Востока.

«Меры господдержки, реализуемые сегодня профильным Министерством и новыми институтами развития, позволяют успешно создать и развивать бизнес. Новые инструменты направлены в первую очередь на экспортоориентированные производства, с учетом, что рядом находится рынок сбыта в 6,6 триллионов долларов, программа «Бизнес в Азии» — именно то, что сейчас нужно дальневосточным инвесторам», — подчеркнул Валентин Тимаков.

Отметим, по словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, в основе новой модели развития Дальнего Востока лежит международная интеграция со странами АТР и создание глобальных конкурентоспособных условий экономического развития.

«Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися регионами мира, АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь, с которой мы граничим на Дальнем Востоке, в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий», — заявил Министр.