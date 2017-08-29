Коммунальные счетчики с дистанционным управлением «входят в моду» в Хабаровске. Умные приборы позволяют не только контролировать расход электроэнергии, горячей и холодной воды, но и в разы уменьшить суммы платежей по ОДН. По мнению управляющих компаний, рискнувших провести у себя эксперимент с внедрением подобных счетчиков, опыт удался со знаком «+» на все 100%: пользователи на собственном кармане ощутили вполне реальную экономию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Теперь жители домов, располагающих достаточными средствами, торопят свои жилищные организации с установкой электронной новинки, несмотря на то, что стоимость счетчиков с дистанционным управлением несколько выше, чем у обычных. Для того чтобы обеспечить такими приборами учета среднестатистический пятиэтажный дом, потребуется порядка 650 тысяч рублей. Эти средства жильцы могут потратить из сумм, запланированных на проведение текущего ремонта дома, или позаимствовать их у регионального оператора. Электронное чудо российской техники, о котором идет речь, именуется «Фобос-1».

Такими счетчиками уже полностью оснащен пятиэтажный жилой дом 1-б по улице Гагарина, расположенный в поселке имени Горького. Как рассказал главный энергетик УК «ДВСРК — Горький» Игорь Супрун, с мая месяца текущего года жители дома забыли о том, что значит снимать показания по потреблению электроэнергии вручную, – счетчик сам транслирует их на базовую станцию. Причем показания снимаются одномоментно как с индивидуальных (по каждой квартире — отдельно), так и с общедомовых приборов учета. «У этих счетчиков предусмотрена возможность программирования – они могут работать как одно- или как двухтарифные.

В режиме онлайн мы можем отслеживать всю информацию по потребляемой энергии по каждой квартире с точностью до одного часа. Любой собственник, запросив сведения из архива базовой станции, может узнать о том, когда и сколько он потребил электроэнергии, и даже какое напряжение в сетях было в то или иное время суток. По желанию собственника мы совершенно бесплатно в течение пяти минут прямо из рабочего кабинета можем перепрограммировать любой из этих «Фобосов»: настроить его для работы в одно- или двухтарифном режиме.

Для того чтобы снять показания с такого счетчика, также достаточно одного нажатия клавиши на компьютере базовой станции. Кстати, с нее же вся информация уходит напрямую в ресурсоснабжающую организацию», — сказал он. «Что касается общей ситуации с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета в поселке Горького, то на сегодняшний день общедомовые счетчики по электроэнергии установлены во всех домах, а индивидуальные – в более чем 90% МКД.

Общедомовые приборы учета потребления холодной воды имеются более чем в 40% домов. Что до счетчиков с дистанционным управлением, то мы будет продолжать их установку, тем более что от желающих ими обзавестись нет отбоя – они действительно очень выгодны для собственников, так как платежи по ОДН снижаются в десятки раз», — рассказал директор управляющей компании «ДВ СРК — Горький» Алексей Болванович. Активно решают проблему установки счетчиков и жильцы муниципальных квартир, заключивших с мэрией договор социального найма.

Для того чтобы совершенно бесплатно обзавестись индивидуальными приборами учета, нанимателям городской недвижимости достаточно подать заявку в свою управляющую компанию. В текущем году на установку индивидуальных коммунальных счетчиков для жильцов неприватизированных квартир предусмотрено более 3 миллионов рублей. Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, на эти средства до наступления 2018-го года будет установлено 1000 приборов учета, 500 из которых уже обрели своих хозяев.

«В городе уже более трех лет действует программа, направленная на совершенствование системы ЖКХ, один из ее пунктов — установка индивидуальных счетчиков электроэнергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных квартирах. За это время мы поставили в них около 4 тысяч приборов учета: затраты составили более 10,5 миллиона рублей. Программа будет действовать до 2020 года», — сообщил Федоров.