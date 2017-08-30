Еще один детский сад открылся в Хабаровске. Он организован по программе муниципально-частного партнерства. Здание было безвозмездно передано предпринимателю. На торжественном открытии детсада присутствовал мэр Хабаровска Александр Соколов. Новое дошкольное учреждение рассчитано на более чем 70 детей. Ряд групп уже укомплектован, но места пока есть. Детсад, который получил название «Лесной замок», имеет большую территорию, просторные группы. Но главное – руководство уделило особое внимание процессу обучения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

С полутора лет воспитанникам будут давать уроки английского языка, не забывая про правила родной речи. Здесь станут преподавать робототехнику и программирование, актерское мастерство и другие интересные предметы. Все это с помощью уникального современного оборудования, аналогов которому пока нет в Хабаровске. Кроме того, каждому ребенку будет предоставлено питание с учетом его особенностей — заболеваний и вкусовых предпочтений. Как рассказал журналистам мэр Александр Соколов, сегодня большинство детей Хабаровска имеют возможность получить место в детском саду. «Те поручения, которые даны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, нами выполнены досрочно, еще полтора года назад. В возрасте с 3 до 7 дети обеспечены местами полностью.

За последние годы мы открыты 37 зданий детсадов, 8 из них построены по совместным программам федерального, краевого и городского бюджета», — отметил градоначальник. Как заявила начальник управления образования Ольга Тен, подобная практика поддержки частного сектора дошкольных услуг уже хорошо зарекомендовала себя в Хабаровске, и муниципалитет будет развивать сотрудничество с бизнесом в этой сфере. «Мы должны создать родителям право выбора. Какой детсад выбрать – частный или муниципальный? И поэтому мы развиваем сектор негосударственных услуг при поддержке администрации города. И даем преференции для частных предпринимателей, в частности, безвозмездно предоставляем в пользование здание для детского сада.

Они освобождены от затрат на оплату налогов на здание и землю. Ежегодно частным предпринимателям, которые занимаются услугами по присмотру за детьми и уходу за ними, мы выделяем субсидии на общую сумму более двух миллионов рублей», — рассказала начальник управления образования Ольга Тен. В нынешнем году в городе уже введены в эксплуатацию три детских сада на 650 мест. В сентябре готовится сдача еще одного. В 2018-м году будут отремонтированы два здания детсадов, которые раньше использовались не по назначению. На данный момент охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием в Хабаровске составляет свыше 76 процентов.