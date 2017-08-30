Кирпич в Хабаровске начали резать струнами. Новая линия многострунной резки кирпича-сырца стоимостью в 11 миллионов рублей запущена на Хабаровском заводе строительной керамики (ХЗСК). Пуско-наладочные работы заняли четыре недели. Отладить должным образом все механизмы хабаровчанам помогли коллеги-украинцы со старейшего кирпичного завода «Красный Октябрь», который работал на Украине еще со времен СССР. Приезд инженеров из Незалежной вполне объясним: агрегат был отгружен для дальневосточной столицы известной украинской компанией «PLINFA» — авторитетным производителем оборудования для кирпичных заводов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это современное оборудование европейского качества. Оно позволит нам не только улучшить геометрию продукции и добиться идеальных размеров, соответствующих самым жестким требованиям, но и начать выпуск высококачественного облицовочного кирпича – реализовать нашу главную цель. Пока же местные застройщики вынуждены закупать его в других регионах России», — рассказал генеральный директор завода Дмитрий Царенко. Как отмечают заводские инженеры, новая линия с первых дней работы зарекомендовала себя с наилучшей стороны: форма и размеры выходящих из-под ее струн кирпичей практически эталонны.

Предприятие работает в Хабаровске с 2013 года и переживает период плановой модернизации: растет спрос, и производство должно поспевать за ним, а для этого нужна более совершенная техника и современные технологии. С этой целью, помимо линии многострунной резки кирпича, ХЗСК строит и новый сушильный цех, который планирует запустить весной 2018 года. По словам Царенко, оборудование для него уже заказано. Цех позволит заводу войти в строительный сезон грядущего года с уже качественным облицовочным кирпичом, соответствующим ГОСТу.

«Перед попаданием в печь обжига влажность кирпича-сырца, во избежание его растрескивания, должна составлять не более 2-3%. Этого показателя, ключевого в производстве облицовочного кирпича, нам и поможет достичь новая «сушилка», — отметил Царенко. Сегодня в числе заказчиков хабаровского кирпича не только застройщики дальневосточной столицы, но и строительные компании из Амурской, Сахалинской и Магаданской областей. Когда ХЗСК будет готов предложить покупателям достойный облицовочный кирпич, рынок сбыта, несомненно, расширит свои границы.

Да и сейчас с реализацией готовой продукции у завода особых проблем нет: «В этом году результаты по продажам выше, чем в прошлом. Сейчас, в горячую для строителей пору, отгружаем продукцию прямо из печей – за ней выстраиваются очереди. Завод выпускает 20 миллионов штук рядного кирпича ежегодно. Мы в состоянии удовлетворить все запросы наших постоянных клиентов, но заключать новые контракты пока не готовы – продукции не хватает. После ввода в строй сушильного цеха производительность вырастет до 30 миллионов штук в год, причем в ассортименте обязательно появится и облицовочный кирпич, а вместе с ним – и новые партнеры», — резюмировал Дмитрий Царенко.