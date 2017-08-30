Хабаровские предприятия могут получить субсидию на создание и модернизацию промышленной инфраструктуры. Сумма средств из городского бюджета может возместить до 90% их затрат. В этом году управление промышленности и связи администрации города впервые проводит конкурс на выделение хабаровским предприятиям субсидий. Они будут направляться только на возмещение предприятиями уже понесенных затрат на реализацию проектов, связанных с созданием или модернизацией промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием наилучших доступных технологий, а также с освоением производства промышленной продукции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На это из городского бюджета выделяется 1 миллион 400 тысяч рублей. Предприятие, прошедшее конкурсный отбор, может через субсидию вернуть до 90% понесенных расходов. Для того чтобы получить субсидию, представителям предприятий, решивших принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку, в которой должна быть презентация проекта, включающая его описание, технические характеристики, социальную эффективность, сведения о потребностях в финансовых ресурсах и т.д.

Кроме этого, потребуются документы из налоговых органов, показатели экономической деятельности предприятия. После подачи заявки специалисты администрации города проведут оценку проектов, и будет вынесено решение о выделении субсидии. Прием заявок будет проводиться с 1 по 30 сентября в управлении промышленности и связи по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 126, 235. Телефон 41 97 80. Ознакомиться с текстом постановления, в рамках которого объявлен конкурс, и будет идти прием заявок можно на официальном портале администрации города.