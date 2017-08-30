Цифровая экономика пришла на Дальний Восток

Первые вакансии в сфере цифровой экономики появились в работе у Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соискателю предстоит внедрить пилотный проект по созданию цифровой фабрики.

На Дальнем Востоке запускается уникальный инновационный проект по автоматизации систем управления крупными предприятиями. В работу специалистам по подбору Агентства, ответственного за кадры для дальневосточных предприятий, поступила вакансия директора по развитию в ДФО крупной отечественной IT-компании, основная задача будущего руководителя — внедрить пилотный проект «Цифровая фабрика».

«Мы рассматриваем кандидатов, способных организовать работу филиала, построить систему продвижения аппаратного программного комплекса для различных отраслей производства в Дальневосточном федеральном округе», — сообщили в Агентстве.

«Цифровая фабрика» – это определенный способ комбинирования бизнес-процессов, цифровая платформа, генерирующая высокотехнологичное решение, дающее в короткие сроки проектирование конкурентоспособных изделий нового поколения. Это первая ступень производства будущего, где все процессы, от проектирования до виртуальных испытаний, происходят в «цифре». Следующий этап – «умные фабрики», исключающие человеческий фактор, и затем «виртуальные фабрики», которые могут располагаться в любом месте и выстраивать производственные цепочки с помощью промышленного интернета.

Эта вакансия – яркий пример подбора уникальных специалистов, подчеркнули в АРЧК ДВ, соискатель которой должен обладать целым набором компетенций: высшим техническим образованием, опытом руководства сложным проектом по внедрению продукта и дальнейшего его масштабирования на предприятия других сфер деятельности в регионе. Это успешный продавец, отличный организатор, руководитель, ориентированный на решение амбициозных задач.

«По сути это синтез целого ряда классических специальностей, очевидно, что цифровая экономика требует совершенно иного уровня подготовки кадров и требует изменения образовательных программ. Система образования должна соответствовать потребностям новой экономики, и Дальневосточный федеральный университет следует этому тренду. В сентябре в ДВФУ открывается первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности Game development & VR, сконструированная под запросы технологического предпринимательства», — подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Инновационная программа разработана совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках федеральной образовательной и акселерационной программы «Кибер Россия». Ее студенты научатся разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспечения, основанного на технологиях виртуальной и дополненной реальности. К 2020 году ДВФУ планирует выпустить более 100 высококвалифицированных IT-специалистов, которые, безусловно, будут востребованы на дальневосточном рынке труда, заявил глава АРЧК ДВ.

Отметим, генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков неоднократно акцентировал внимание на том, что новая модель опережающего развития Дальнего Востока требует опережающей системы образования, способной удовлетворить кадровую потребность дальневосточной экономики.

«Необходимо скоординировать систему подготовки кадров и потребности экономики, Система должна быть более гибкой и практикоориентированной. Для этого в дальневосточные вузы и спо вводятся новые учебные программы, увеличивается набор на востребованные специальности. И эта практика введения новых специальностей будет продолжена. Для территории опережающего развития нужна система опережающего образования. Обязательно привлекать к учебному процессу работодателей и ориентироваться на бизнес, для того чтобы учебные учреждения готовили не специалистов исчезающих профессий, а людей, которые будут востребованы на рынке труда.

Напомним, о необходимости развития цифровой экономики на основе отечественных разработок заявил президент России Владимир Путин.

«Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества», — убежден глава государства.