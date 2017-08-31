Александр Галушка: инвесторам дадут «зеленый свет» на Дальнем Востоке

Правительство России одобрило перечень из 21 частного инвестиционного проекта с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд рублей для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее Распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Распоряжение утвердило решение подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Данные инвестиционные проекты не требуют выделения на их реализацию средств федерального бюджета. Инвестор реализует проект за счет собственных финансовых ресурсов.

«Правительство России будет рассматривать и поддерживать новые проекты, которым не требуется прямая бюджетная поддержка, чтобы ясно показать, что в этих проектах заинтересованы не только частные инвесторы, но и государство», — отмечал ранее Юрий Трутнев.

«Частные инвестиционные проекты включены в государственную программу впервые. Это совершенно новый механизм, который был разработан Минвостокразвития России по инициативе самих инвесторов. Его смысл простой – придать проекту статус государственной задачи. Как правило, таким проектам не нужны государственные субсидии, им нужны административная поддержка и максимальный «зеленый свет» на реализацию проекта от властей всех уровней», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как считает вице-премьер, «контролирующие органы должны понять, что кроме всех важных ведомственных задач, существует еще главная задача – чтобы людям было хорошо в стране, а региональные органы власти должны контролировать всю цепочку реализации инвестпроекта, чтобы вовремя выдавались соответствующие документы – экспертиза, разрешение на землю, подключение к сетям». «Инвестор при реализации проекта сталкивается с десятком организаций, от которых надо специальные бумаги получить. Все эти организации должны понимать, что, если что-то будет затягиваться, мы будем вмешиваться», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, федеральное ведомство планирует упростить механизм включения инвестпроектов в дальневосточную госпрограмму. «Мы хотим отказаться от периодичности отбора инвестпроектов и сделать его бессрочным. В любой момент инвестор должен обладать правом подать заявку на включение его проекта в государственную программу. Сейчас мы над этим работаем» — уточнил Александр Галушка.

По словам Министра, Минвостокразвития России готово индивидуально рассмотреть все вопросы, связанные с реализацией таких инвестиционных проектов. Для этого могут быть созданы адресные «дорожные карты», содержащие меры федеральной, региональной, муниципальной поддержки, а также меры поддержки компаний с государственным (муниципальным) участием. Такие «дорожные карты» будут также утверждаться на правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

«Мероприятия, заложенные в такие «дорожные карты» обязательны для исполнения властей всех уровней – от федеральных до муниципальных. Все решения, которые одобрены для активизации таких проектов, будут обязательны для исполнения и находиться под дополнительным контролем», — подчеркнул Александр Галушка.

Отобранные инвестиционные проекты, по которым сегодня будет оказываться государственная поддержка, дадут более 6 тысяч новых рабочих мест до 2023 года. Прирост налоговых поступлений и взносов в ближайшие 10 лет составит порядка 50 млрд рублей.

Из 21 отобранного проекта – 11 проектов с объёмом планируемых инвестиций 32 млрд рублей – в сфере сельского хозяйства и животноводства. Два проекта заявлены для реализации в сфере туризма (на 2,9 млрд рублей), три проекта по переработке полезных ископаемых (432,9 млрд рублей), два проекта на 30,4 млрд рублей планируется реализовать в сфере логистики, а также проекты по добыче полезных ископаемых, переработке рыбной продукции и строительству на общую сумму планируемых инвестиций в размере 46,8 млрд рублей.

Наибольшее количество заявок пришло от инвесторов, планирующих реализовать свои проекты на Камчатке и в Сахалинской области. От этих регионов было подано по 6 заявок на 6,3 млрд рублей и 66,7 млрд рублей соответственно. 3 проекта на 418,1 млрд рублей предполагается запустить в Приморье. В Республике Саха (Якутия) — 2 проекта на 2 млрд рублей, также 2 проекта на 5,2 млрд рублей заявлены для реализации в Хабаровском крае. Еще два проекта реализует Амурская и Магаданская области на 44,3 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.