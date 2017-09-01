1 сентября, в День знаний, в Хабаровске состоялось открытие второго здания школы № 37. В торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. Почетными гостями праздника стали также депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких, депутат Законодательной думы Хабаровского края Ирина Штепа, председатель городской думы Сергей Савков, представители правительства края и администрации города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В нынешнем году здесь был отремонтирован и передан учебному заведению второй корпус. На эти цели из бюджета выделены средства в размере 210 миллионов рублей. Были укреплены несущие конструкции, заменены все сети, оборудовано видеонаблюдение, и благоустроена территория. Для учебного процесса закуплено новое современное оборудование, по самым высоким стандартам оборудованы лаборатории физики и химии. Это особенно важно еще и потому, что приоритет в развитии этой школы получит естественнонаучная деятельность. А основную часть выпускников особенно тщательно будут готовить для получения инженерных специальностей.

В обновленном здании будут учиться дети с 5-го по 11-й класс. Почетные гости осмотрели аудитории, пообщались со школьниками и преподавателями, поздравили их с началом нового учебного года. С вводом в эксплуатацию нового корпуса этой школы в поселке имени Горького отпала необходимость в организации учебного процесса в две смены. Это особенно отметили в своих выступлениях мэр и губернатор. «Эту задачу поставил перед нами президент России Владимир Путин. И Хабаровск в этом плане у нас лидер в крае. Хорошая база, новые школы, односменная учеба, достаточное количество средств на образование. Вот эти четыре фактора у нас в крае реализуются», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Более того, рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов, в этом районе города теперь создан резерв мест в школах для обучения в первую смену. А это значит, что в поселке имени Горького появился потенциал для увеличения населения. Сегодня перед властями стоит задача сделать так, чтобы все школы города перешли на односменный режим обучения. «Чтобы эту проблему решить, комплексный план предусматривает строительство шести новых школ и семи пристроек к уже существующим школам. Такие возможности есть. Мы в этом году стремимся сдать школу на Ореховой сопке — современную, уникальную, со всем комплексом необходимых построек, оборудованием», — рассказал Александр Соколов. В нынешнем году за парты в Хабаровске 1 сентября сели более 60 тысяч школьников, 7300 из которых – первоклассники.