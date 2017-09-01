Более четырех тысяч школьников Хабаровска стали участниками праздника «Мой город – мой выбор». Он состоялся сегодня в полдень на площадке перед спортивно-зрелищным комплексом «Платинум арена». Это ежегодное мероприятие, посвященное Дню знаний, проходит в Хабаровске в четвертый раз. Традиционно его для учащихся школ дальневосточной столицы организует Центр развития образования совместно с профильным управлением и управлением торговли, питания и бытового обслуживания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Организаторы праздника предложили гостям развлечения в различных игровых и познавательных зонах, концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования города и излюбленное угощение хабаровчан – знаменитую солдатскую кашу из полевой кухни. Поздравить школьников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года прибыли губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков и мэр города Александр Соколов, который в ходе празднества дал старт акции «Пятерки любимому городу».

«Уже шесть лет подряд акция стартует первого сентября и проходит в течение всего учебного года. По итогам прошлого года ее победителями стали 72 ученика, но одна девочка обогнала всех – за год она сумела получить более двухсот пятерок, то есть за каждый свой ответ и каждое выполненное задание она получала отметку «5». Вот на кого нужно равняться!», — сказал градоначальник, обращаясь к собравшимся. «Сегодня на этой площади мы с вами участвуем в еще одной большой и важной акции: «Мой город – мой выбор». Хабаровск – один из немногих городов СНГ, носящих почетное звание «Город, где хочется жить».

Мы сегодня делаем все, чтобы он оставался таким и впредь: улучшаем качество жизни людей в дальневосточной столице, в том числе – создаем благоприятные условия для обучения, воспитания, получения качественного школьного, дополнительного и высшего образования. Стремимся дать молодым возможность остаться и работать в любимом городе. Надеемся, что вы, когда вырастете и выучитесь, будете принимать активное участие во всех решениях, способных повлиять на судьбу родного Хабаровска и всей нашей страны. Мы с вами выбрали для жизни этот город. И если я задам вопрос: любите ли вы его, что я услышу в ответ?», — обратился к школьникам городской глава. Многотысячный хор голосов на площади ответил: «Да!».

«Это самый замечательный ответ! Постараемся вместе делать все для того, чтобы Хабаровск продолжал процветать – строить парки, скверы, детские сады, школы, спортивные комплексы, дороги. Но ваш главный вклад в благополучие любимого города – отличная учеба: только на «5», — сказал Александр Соколов. На память о первом в своей жизни Дне знаний в подарок от мэра все первоклассники Хабаровска получили книгу «Мой город и я». Подарочные комплекты издания для каждой из школ их представителям вручил председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков.