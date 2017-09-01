В Хабаровске подведены итоги муниципального этапа ежегодного краевого конкурса среди садоводов, огородников и дачников. Он проводится с целью создания условий для обмена передовым опытом ведения садоводческого, огороднического и дачного хозяйства; пропаганды эффективного и рационального землепользования, здорового образа жизни и физического труда, укрепления семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и члены этих объединений, граждане, ведущие садоводство и огородничество, дачное хозяйство в индивидуальном порядке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Лучших определяют в нескольких номинациях. При этом оценивались индивидуальный подход, нестандартная организация деятельности претендентов на победу, достижения в этой области. По итогам конкурса победителями в номинации «Лучший садоводческий (огороднический, дачный) участок» признаны Антонина Нульман (СНТ «Фронтовик»), Александр Данилевич (СНТ «Пенсионер») и Владимир Чуб (СНТ имени Ф.Э. Дзержинского). За популяризацию и распространение передового опыта ведения садового (огородного, дачного) хозяйства в Хабаровском крае» первые места получили клубы «Садовое искусство» и «Солнышко». Лучшими семьями садоводов (огородников, дачников) признаны семьи Виктории Хуснуллиной (СНТ «Остон»), Антонины Нульман (СНТ «Фронтовик») и Натальи Митиной (СНТ «Чайка»). А самым лучшим садоводческим объединением стало СНТ «Пчелка» под председательством Сергея Ступина. Победители муниципального этапа соревнования примут участие во втором этапе ежегодного краевого конкурса среди садоводов, огородников и дачников 2017 года.