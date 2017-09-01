Программа переселения из аварийного жилья завершилась в Хабаровском крае

Накануне в Николаевске-на-Амуре сдали последние дома, построенные в рамках краевой программы переселения граждан из аварийного фонда. Проект, который власти региона реализовывали с 2011 года, полностью завершен. В торжественной церемонии окончания строительства принял участие министр ЖКХ Дарий Тюрин.

«Николаевск-на-Амуре стал окончательным этапом масштабной многолетней работы, которая велась по всему краю, — отметил министр. – Совместно с администрациями муниципалитетов и Фондом содействия реформированию ЖКХ за семь лет нам удалось построить 52 новых малоэтажных дома. Еще 83 жилых помещения приобретены для переселенцев». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Министр напомнил, что за эти годы жилищные условия в рамках программы улучшили около 3 тыс. человек. Новыми квартирами обзавелись жители Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани, поселков Заветы Ильича, Гатка, Лососина, Майский в Советско-Гаванском районе, Эворон в Солнечном районе.

«Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство Фонда содействия реформирования ЖКХ за плодотворное сотрудничество, — подчеркнул Дарий Тюрин. – Проект удалось реализовать при поддержке госкорпорации. Так, общая стоимость мероприятий по переселению составила 2,3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей региону предоставил Фонд. Кроме того, специалисты ведомства оказывали на всех этапах серьезную методическую помощь. Надеюсь, что наша совместная работа будет продолжена».

Отметим, что краевая программа переселения была создана в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Путина о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКХ услуг. В нее вошли дома, признанные муниципалитетами аварийными до 1 января 2012 года.