В Хабаровске отмечается 72-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны. Сегодня состоялись церемонии возложения цветов к Вечному огню и мемориалу воинам-дальневосточникам на площади Славы, а также к памятнику маршалу Василевскому. В них приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр дальневосточной столицы Александр Соколов, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, представители командования Восточного военного округа, общественных организаций, ветераны, юнармейцы, жители города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Дальневосточники гордятся тем, что они были услышаны, и президентом и законодателями России было принято решение о таком празднике, как окончание Второй Мировой войны. Для тех, кто живет под мирным небом, эта дата – великая. И отмечая ее, мы стремимся сделать все, чтобы патриотическое воспитание прочно вошло в нашу жизнь. Мы тратим огромные силы на воспитание подрастающего поколения. Наша задача, чтобы этот праздник в ряды патриотов Росси ставил все больше и больше людей и, прежде всего, молодежи», — заявил Александр Соколов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в боях земляков, возложили цветы и венки к Вечному огню. 2 сентября 1945 года закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. В этот день был подписан акт о капитуляции Японии – союзника гитлеровской Германии. Вступление в войну против этой страны Советского Союза резко изменило геополитическую ситуацию. Меньше чем за месяц была разгромлена Квантунская армия, и стала возможной окончательная победа во Второй мировой войне.