В Хабаровске дан старт городскому смотру патриотической работы образовательных организаций «Во славу отцов и Отечества». Торжественная церемония состоялась на площади «Город воинской славы». В ней приняли участие мэр города Хабаровска Александр Соколов, депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Гладких, представители краевой Законодательной думы и Хабаровской городской думы, Хабаровской епархии, ветераны, Почетные граждане. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На площади «Город воинской славы» собрались около пяти тысяч школьников – в основном это старшеклассники. Все они получили задания для смотра «Во славу отцов и Отечества», в рамках которой в течение всего учебного года тысячи учеников хабаровских школ будут участвовать в различных мероприятиях патриотической направленности. Это, например, акции «Дорогами воинской славы», «Ветеран живет рядом», поисковая и музейная работа, а также многое другое.

Итоги акции будут подведены 9 мая следующего года. В своих выступлениях представители властей напомнили детям о том, какую роль сыграли дальневосточники в окончании Второй мировой войны, о боях, развернувшихся с миллионной Квантунской армией. «На Дальнем Востоке война была молниеносная, но с огромными потерями. Но не все это знают. Я надеюсь, что во время выполнения заданий в рамках патриотической акции вы много узнаете о тех днях, проникнетесь духом героев-победителей.

Поздравляя с этой победой, я желаю вам, чтобы никогда ни малые, ни большие войны не повторялись. Всем желаю победы в конкурсе, мирного неба и счастья», — обратился к собравшимся мэр города Александр Соколов. В этом году в рамках старта акции «Во славу отцов и Отечества» в детский патриотический отряд «Орлята» были приняты воспитанники детских садов. Во время церемонии на площади «Город воинской славы» почтили память погибших во время теракта в Беслане – в их честь в небо взмыли тысячи белых воздушных шаров.