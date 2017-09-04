Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил разработать концепцию разви-тия территории у речного вокзала

Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил разработать концепцию развития территории у речного вокзала. Архитекторам предстоит решить, в каком направлении развивать эту площадь. На аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации города мэр Хабаровска Александр Соколов поручил разработать и утвердить концепцию развития территории на Амурском бульваре в районе речного вокзала. Это знаковое место для дальневосточной столицы, так как именно сюда прибывают суда с иностранными туристами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В настоящее время данная территория заставлена вагончиками туристических фирм, которые предлагают путевки в соседний Фуюань, а также торговыми точками с фастфудом. «Это не должна быть барахолка или рынок. Это должно стать местом отдыха, местом, которое туристы, прибывающие в Хабаровск, будут видеть в первую очередь. Для этого мы должны разработать и утвердить концепцию развития данной территории и искать инвесторов, которые смогли бы поучаствовать в реконструкции площади», — сказал Александр Соколов. Здесь, например, могли бы появиться памятник первостроителям, фонтан, удобное место для прогулок.