В Хабаровске через неделю появится еще один детский сад. Речь идет о дошкольном учреждении, которое распахнет свои двери в переулке Топографическом. 12 сентября для детей откроется второе здание детского сада в переулке Топографическом. Помещение рассчитано на 120 детей. Два года назад мэром города Александром Соколовым было принято решение вернуть детям корпуса, в которых когда-то были детские сады, но были закрыты и переданы под другие нужды из-за их невостребованности в связи с демографической ситуацией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На реконструкцию двух корпусов из городского бюджета было направлено 120 миллионов рублей. На эти деньги проведен ремонт зданий, облагорожена территория, закуплена мебель и все необходимое для воспитательного процесса современное оборудование, развивающие игрушки. «Этот детский сад практически укомплектован. В сентябре – октябре произойдет доукомплектование групп.

Теперь в самом центре города, где невозможно было бы построить новый детский сад, появится современное дошкольное учреждение», — отметила начальник управления образования Ольга Тен. В настоящее время в Хабаровске проблема с недостатком мест в детских садах практически решена. Дети, начиная с трехлетнего возраста, обеспечены путевками в дошкольные учреждения.

Стоит задача обеспечить ими и маленьких хабаровчан, начиная с двух лет. Большим подспорьем для городской системы дошкольного образования стало открытие построенных при поддержке правительства Хабаровского края трех садов в микрорайонах «Волочаевский городок», «Строитель» и «Южный парк». Кроме этого, в этом году муниципалитету были переданы шесть детских садов министерства обороны. Пять зданий должны быть отремонтированы, учреждениям необходимо будет пройти лицензирование.

Пока они работают в статусе групп по присмотру и уходу за детьми. «Задача, которую ставил президент России Владимир Владимирович Путин, – обеспечить местами в садах детей с трех лет, благодаря решениям мэра, поддержке правительства Хабаровского края выполнена. Сегодня ситуация складывается таким образом, что в каких-то районах, например, в Северном, Южном микрорайонах работают сады, где есть свободные места. А есть районы, где пока, к сожалению, свободных мест нет. Если родителям, которые подыскивают места, что-то не предложили, пусть они обращаются в управление образования, и мы обязательно подберем подходящий вариант», — сказала Ольга Тен.