Рабочая встреча с Энергетической Ассоциацией стран БРИКС состоялась в Правительстве края

В Правительстве края состоялась встреча с директором Энергетической Ассоциации стран БРИКС Владимиром Горбановским. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможность реализации совместных проектов на территории региона. Хабаровский край уже сегодня готов предложить потенциальным инвесторам проекты в горнодобывающей отрасли. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Среди них – строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» в Верхнебуреинском районе. Проект с общим объемом заявленных инвестиций в 2,7 млрд рублей предусматривает добычу 640 килограмм золота и 1000 килограмм серебра в год. Период реализации – 2018-2019 годы. В настоящее время проект находится в прединвестиционной стадии: завершена разработка бизнес-плана, осуществляются геолого-разведочные работы, оформлено разрешение на строительство. Добыча руды на месторождении начнется в начале 2019 года. Ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики запланирован на третий квартал того же года с выходом на проектную мощность.

Следующий инвестиционный проект предполагает разработку золоторудного месторождения в Охотском районе. Компания ООО «Хаканджинское» ведется добыча руды с 2016 года. В настоящее время предприятие добывает 9-10 тонн руды в месяц. Месторождение имеет потенциал увеличения запасов на 50 процентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет более 1 млрд рублей.

Потенциальным инвесторам предложен еще один проект по расширению производства платиновых металлов на севере Хабаровского края. Место реализации – месторождение коренной платины «Рудный Кондёр» в Аяно-Майском районе. Реализация проекта рассчитана до 2039 года. Общий объем инвестиций составляет более 16 млрд рублей. Планируется провести геологоразведочные работы и организовать промышленную добычу легкообогатимых руд самородной платины и сульфидных медно-палладиевых руд.

В Правительстве региона отмечают, что сегодня есть все предпосылки для того, чтобы расширять сотрудничество с иностранными инвесторами. В крае успешно действуют территории опережающего социально-экономического развития, которые предоставляют значительные налоговые льготы и преференции резидентам.

Напомним, БРИКС представляет из себя объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Основу влияния на международной арене составляют растущая экономическая мощь государств-участников, их значение как одной из главных движущих сил развития глобальной экономики, значительная численность населения, наличие богатых природных ресурсов.