Деятельность общественных советов муниципальных образований оценили в крае

В Правительстве края составили рейтинг общественных советов муниципальных районов края. Эффективность деятельности консультативно-совещательных органов оценили за первые шесть месяцев 2017 года. По результатам лучшие показатели продемонстрировал город Юности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, данные представили 18 советов городских округов и муниципальных районов края. Их деятельность оценивалась по шести основным критериям. Среди них – общая организация деятельности, взаимодействие с органами местного самоуправления и гражданским обществом, количество рекомендаций, озвученных местным властям, осуществление мероприятий общественного контроля и активность в средствах массовой информации.

«Впервые анализ деятельности общественных советов муниципальных образований мы провели в прошлом году. В целом, по сравнению с прошлым периодом, результат их работы улучшился на 10 процентов. Сейчас лидирующие позиции занял совет Комсомольска-на-Амуре, набрав 32,5 балла из возможных 37. Следом идет Бикинский район – 32 балла, а также Хабаровск и Николаевский район, они получили по 31 баллу», — отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Он добавил, что работе общественных советов в настоящее время уделяется особое внимание со стороны государства. Они являются одним из важнейших институтов гражданского общества, ключевым элементом системы общественного контроля.

Напомним, проанализировать в регионах эффективность советов и выработать предложения поручил в прошлом году Президент России Владимир Путин. К этой работе подключились различные институты гражданского общества.